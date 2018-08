Trainingsauftakt der Pinguine mit neuem Personal und Cheftrainer. Stürmer Pietta verrät, warum er gerne nur kurz urlaubt.

Draußen brennt die Sonne. 30 Grad. Kurze Hose, T-Shirt-Wetter, Flipflops. Sportdirektor Matthias Roos hat sich indes an diesem Mittwoch eine Jacke übergestreift. Auch der neue Cheftrainer der Krefeld Pinguine, Brandon Reid, kommt im Trainingsanzug, samt Pullover und Kappe. Zusammen mit Assistent Pierre Beaulieu sitzt das Trio in fünfter Reihe auf der Sparkassen-Tribüne im Oberrang.

Unten, auf dem Eis, geht es zur Sache. Als Reid in seine Trillerpfeife bläst, machen sich die Spieler auf zur Bande. Vier Zettel hängen dort, jeder zeigt verschiedene Übungen. Das Plexiglas kurzerhand zur Taktiktafel umfunktioniert, auf der in schwarzer Schrift die Spielzüge aufgezeichnet sind. Jeder der 28 Spieler, die beim ersten Eistraining der Pinguine dabei sind, weiß, was zu tun ist.

Reid strebt an, den Spielern Verantwortung aufzutragen

Sommertraining und Fitnesstests gehören der Vergangenheit an. Die Pinguine sind wieder auf dem Eis. Höchste Zeit, dass es wieder losgeht, meint Stürmer Jordan Caron und sagt: „Es war gut, wieder mit den Jungs auf dem Eis zu stehen, das ist schließlich unser Job. Es ist ein Neuanfang und jeder ist aufgeregt, sich kennenzulernen, zusammenzuspielen.“ Der Kanadier trägt das rote Jersey, die Farbe, die Reid der neuen Paradereihe zugedacht hat. Zusammen mit Daniel Pietta und dem Russen Kirill Kabanov soll Caron nach seiner überstandenen Ellbogenverletzung zurück zu alter Stärke finden.

Von oben, auf der Tribüne, entgeht Brandon Reid nichts. Sein Plan ist klar erkennbar. Die Spieler sollen Verantwortung übernehmen, sich zurechtfinden in der neuen Gruppe, zusammenraufen. Ohne den Leitwolf in der Nähe. Gleichwohl gibt Reid den Ton an, fordert, aggressiv Eishockey zu spielen. Viele Torabschlüsse markierten die ersten Übungen, die drei Torhüter Dimitri Pätzold, Patrick Klein und Michel Weidekamp haben alle Hände voll zu tun. Auch, weil die Spieler immer wieder rotieren und dabei schon in der Formation zusammenspielen, in denen es auch in die Saison gehen könnte.

Darren Mieszkowski erbt die Nummer seines Bruders – die 72

Sechs verschiedene Trikotfarben sortieren die Spieler aus dem Eis, aufgeteilt in fünf Sturmreihen. Neben der Paradereihe bilden Jacob Berglund, Chad Costello und Gregor Hanson die angedachte Reihe zwei, dahinter folgen Philip Riefers, Martin Schymainski und Matthias Trettenes. Kapitän Adrian Grygiel trägt mit Tim Miller und Philipp Kuhnekath ein gelbes Dress. Den Abschluss bilden Lois Spitzner, Diego Hofland sowie Darren Mieszkowski, der die Rückennummer 72 von seinem nach Nürnberg abgewanderten Bruder Mike übernimmt. Auch DNL-Spieler Adam Kidewicz bekam Eiszeit bei den Profis. Neben Zugang Vinny Saponari fehlte auch Tom Schmitz wegen Studiumsverpflichtungen.