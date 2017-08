Die Bundesliga-Saison ist für BW Krefeld Geschichte – das waren die Höhepunkte.

Krefeld. Wie schnell die Zeit vergeht. Seit Sonntag ist die Saison 2017 in der Tennis-Bundesliga Geschichte. Die Spieler reisen ab, auch für Blau-Weiß-Teamchef Olaf Merkel steht ein Urlaub an. Zehn Tage Rennradfahren in Bayern und Österreich. Abschalten, das Geschehen Revue passieren lassen. Zeit für eine Bilanz der vergangenen sechs Wochen.

Punktestand – 8:8

Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Alle Siege daheim – gegen Gladbach, Rochusclub und BW Aachen – auswärts gelangen in Mannheim und Weinheim immerhin Punkteteilungen. Gegen Meister Halle und in Köln gingen die Krefelder als Verlierer vom Platz. Nur gegen Kurhaus Aachen verloren die Krefelder im letzten Heimspiel vor eigenem Publikum. Da waren aber die Topleute schon nicht mehr dabei. Acht Punkte, einer weniger als im Vorjahr, als aber auch ein Duell mehr ausgetragen wurde. Der Abstieg war nie ein Thema. Ein Mittelfeldplatz ist es geworden – wie 2016. Merkel sagt: „Es war ausgeglichener denn je. Die Teams waren ganz eng beieinander. Die Punkte sind mir zweitrangig. Wir haben Glück und Pech gehabt. Unser Fokus liegt auf den Heimspielen. Da haben wir tolle Events geboten.“

Die Dauerbrenner

Ruben Ramirez Hidalgo, 39, und Federico Gaio, 25, standen fast immer bereit, spielten oft. Auch wenn ihr Ertrag an Matchpunkten nicht an den der Top-Leute heranreicht, sagt Merkel: „Sie haben eine besondere Ausstrahlung. Sie sind wichtig für den Teamspirit, immer verfügbar und sehr wertvoll für uns.“ Beide würde der Teamchef gerne für 2018 halten.

Die Punktesammler

Neuzugang Marco Checchinato, 24, entpuppte sich als Erfolgsgarant. Der an ATP-Rang 101 gelistete Italiener gewann jedes seiner Einzel für Blau-Weiß. Merkel: „Er ist dazu noch sympathisch. Ein echter Gewinn für uns.“ Paolo Lorenzi, 35, („Der Mann des Teams“) war erneut sehr engagiert und erfolgreich, zeigte seine Turnierleistung auch bei Blau-Weiß. Auch Maximo Gonzalez, 34, langjähriger Argentinier in Diensten des Stadtwald-Teams, war mit seiner Abgeklärtheit ein Trumpf. Merkel bezeichnet ihn als „Kultfigur, die was rüberbringt.“ Mit dem Trio möchte der Teamchef ebenfalls weiterarbeiten.

Die Wenig-Spieler

Horacio Zeballos, 32, der einen deutschen Pass besitzt, trat nur einmal für Krefeld an, gewann aber. Facundo Bagnis, 27, überzeugte in Mannheim mit zwei Punkten. Zu weiteren Verpflichtungen reichte es nicht. Mit Zeballos (ATP 58) kann sich Merkel eine Zusammenarbeit vorstellen, allerdings dann mit mehr Einsätzen für Krefeld. Bagnis nannte Merkel „eine gute Wahl“. In Melbourne will der BW-Teamchef das Gespräch suchen. Arthur de Greef, 25, enttäuschte im ersten Match, machte es gegen Kurhaus Aachen mit einem beherzten Duell gegen seinen Landsmann Steve Darcis wieder gut. Merkel sagt: „Man sollte ihn dabei haben. Ich werde an ihm festhalten.“