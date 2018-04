Mit einem 9:0-Sieg gegen BW Harpen starteten die Damen 40 des HTC BW Krefeld in die Saison der Tennis-Regionalliga. Dabei präsentierte sich das Team in blendender Verfassung, gewann alle Spiele in zwei Sätzen. Als große Verstärkung zeigte sich Maaike Kerhoff-Koutstall. Die Niederländerin bringt Grand-Slam-Erfahrung mit. Im Einzel gewann Kerhoff-Koutstall 6:1, 6:1 gegen Jeanette Pflüger. An der Seite von Claudia Schönberg ließ der Zugang dem gegnerischen Doppel Veldhuis/Harbecke keine Chance. Angestrebt wird in dieser starken Liga der Klassenverbleib. Morgen steigt das zweite Spiel beim Kahlenberger HTC (11 Uhr). Parallel dazu beginnen die Herren 40 von BW Krefeld mit ihren Spielen in der Regionalliga. Die Mannschaft um Sven Pisters empfängt um 11 Uhr den Favoriten TC GW Ratingen.