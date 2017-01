Der ehemalige Torwart des FC Bayer wohnt in Sichtweite des Stadions.

Krefeld. Immer wenn Willi Nemmertz aus seinem Fenster schaut, erblickt er den Krefelder Zoo. Und vielleicht kommt ihm dabei auch die eine oder andere Erinnerung.

Denn ganz in der Nähe hat er früher Fußball gespielt. In einer Zeit, als vom großen Milliardengeschäft Fußball und dem heutigen Profitum noch lange keine Rede sein konnte. Von 1956 bis 1966 hütete „Bubi“, wie er in seiner Mannschaft liebevoll genannt wurde, das Tor des FC Bayer Uerdingen. 1956 stiegen die Uerdinger in die Landesliga auf, sieben Jahre später sogar in die Verbandsliga Niederrhein. Mehrere Male wurde Nemmertz auch in die Niederrhein-Auswahl berufen. Am Samstag wird er 80 Jahre alt. Aus beruflichen Gründen gab er den Fußball auf, spielte noch ein paar Jahre für die Alten Herren von Preussen Krefeld. Als Handwerksmeister und Stuckateur macht er sich selbstständig. 2010 gab er die Firma mangels Nachfolger auf. Sein Sohn wollte den Betrieb nicht fortführen.

Heute unternimmt er gerne Spaziergänge und geht kegeln

Heute liebt Nemmertz, der in den Kriegsjahren in Uerdingen aufwuchs, Spaziergänge, das Kegeln, Tanzen und Lesen. Mit seiner Frau Silvia, die er 1954 kennenlernte und 1961 heiratete, lebt er noch zusammen. Der gesellige Rentner hat einen Sohn. Auch dieser, fast zwei Meter groß, war einmal Torhüter beim FC Bayer 05. anle