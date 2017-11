Krefeld. Soraya Grumann (26), Bodybuilderin aus Krefeld, belegte bei den westdeutschen Meisterschaften den zweiten Platz, verpasste um einen Punkt den Titel, qualifizierte sich aber für die deutschen Meisterschaften. Dort überzeugte sie ebenfalls, gewann den Vizetitel und schaffte damit den Sprung in den Nationalkader Team, um auf der Mr.&Ms. Universe um den Titel zu kämpfen. Auch dort mischte Soraya Grumann im Topfeld vorne mit, belegte den dritten Platz. 250 Athleten in 15 Kassen aus 43 Nationen mit waren am Start. Grumann startet in der „Bikini Shape“ Klasse. Muskelansätze müssen zu sehen sein aber nicht zu viel.