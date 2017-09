Der Tabellenführer der Kreisliga A strauchelt in Anrath mit 0:2. Die Verfolger rücken näher an die Tabellenspitze heran.

In der Fußball-Kreisliga A ist keine Mannschaft mehr ohne Niederlage. Auch Tabellenführer TSV Bockum ging erstmals in dieser Saison ohne Punkte vom Platz. Dafür sorgte der SC Viktoria Anrath, der die Bockumer mit einem 0:2 im Gepäck nach Hause schickte. Durch diese Niederlage rückt die Konkurrenz näher heran. Der SC Union Nettetal schiebt sich durch einen 3:0-Sieg gegen TuS Gellep bis auf einen Zähler an die Bockumern heran. Danach folgen der FC Dülken sowie der Linner SV.

Aufsteiger Linn kann sich auf Torjäger Arslan verlassen

Der Aufsteiger Linner SV bleibt im Aufwind. Auch wenn der Sieg gegen Hinsbeck mit 1:0 schmeichelhaft war. Dennoch waren die Linner das überlegende Team. Zahlreiche Torchancen blieben ungenutzt, doch auf Torjäger Anil Arslan war in der 72. Minute Verlass. Mit seinem Treffer schraubte Arslan seine Torquote auf sieben Treffer.

Im Aufwind ist auch Viktoria Krefeld. Mit dem 2:1-Sieg gegen den SC Schiefbahn geht der Blick Richtung Spitzengruppe. Dabei war der Erfolg in Schiefbahn nicht denkbar. Bis zur 88. Minute führte der Gastgeber durch den Treffer von Ricardo Lima Sousa. In den letzten Minuten hatte Viktoria in Michael Jonderko seinen Aktivposten. Zweimal stand Jonderko richtig, sorgte mit seinen beiden Toren für Jubel.

Neun Tore in Meerbusch – Vorst führt 4:1 und muss um Sieg zittern

Ein Fußballspektakel gab es in Osterath. Neun Tore sahen die Zuschauer auf der Sportanlage am Krähenacker. Dabei unterlag der OSV Meerbusch dem SV Vorst mit 4:5. Dabei gingen besonders die Osterather Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle. Torlos verlief die erste Hälfte. Die Gäste spielten nach der Pause groß auf, schossen eine 4:1-Führung heraus. Dann kam das große Aufbäumen. Die Osterather kämpften sich heran und kamen durch zwei Treffer von Peer Petry und dem Tor von Lucas Correia zum 4:4. Die Aufholjagd war letztlich vergeblich, da Robin Ingenrieth in der Nachspielzeit seine Chance nutzte und Vorst zum 5:4-Sieg schoss.

Eine bittere Pille musste Preussen Krefeld schlucken. Durch die 2:5-Niederlage gegen Borussia Oedt geht es in den Tabellenkeller. Preussen liegt nun punktgleich mit Rhenania Hinsbeck auf dem vorletzten Platz.