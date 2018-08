Teamchef Olaf Merkel hat vor dem Duell beim Rochusclub weniger Alternativen als bisher.

Die Kaderplanung hat sich in dieser Woche für Teamchef Olaf Merkel nicht einfach gestaltet. Bereits am Samstag gastiert der Tennis-Bundesligist und ungeschlagene Tabellenzweite Blau-Weiß Krefeld ab 13 Uhr beim Rochusclub Düsseldorf. Es wird das einzige Bundesliga-Duell des Tages sein, weil Düsseldorf wegen des Galopprenntages am Sonntag in Grafenberg die Begegnung vorverlegen wollte.

Collarini, Baena und Galoppini sind fest eingeplant

Das dürfte den einen oder anderen Tennisfreund aus der Region zusätzlich zur immer gut besuchten Anlage am Rolander Weg im Grafenberger Wald locken. Das würde dem Krefeld-Düsseldorfer Derby weiteren Charme verleihen. Merkel aber kann sich sein Personal diesmal nicht frei aussuchen, er hat nicht die große Auswahl wie in den Wochen zuvor. Fest eingeplant ist der Argentinier Andrea Collarini, der schon in Mönchengladbach eine sehr gute Leistung abgeliefert hatte. An Nummer eins wird aber der Spanier Roberto Carballes Baena geführt sein, derzeit die 84 der Welt im Einzel. Soeben ist er in Kitzbühel ausgeschieden. Der 23-jährige Italienier Davide Galoppini, ein Doppel-Spieler aus Livorno, hat seine Sachen bereits gepackt und macht sich auf den Weg nach Krefeld. Der vierte Mann im Bunde wird aus dem Trio um Paolo Lorenzi, Pedro Cachin oder Jürgen Melzer kommen.

Lorenzi spielte am Freitag noch im Viertelfinale im polnischen Sopot, genau wie sein Clubkollege Pedro Cachin. Im Falle eines Sieges würden beide im Halbfinale aufeinandertreffen. Jürgen Melzer spielt in der Doppel-Konkurrenz in Kitzbühel.

Merkel: „Wir haben keinen Druck, ohnehin nur gute Leute“

Carlos Berlocq, Alessandro Giannessi und Federico Gaio hingegen nehmen allesamt an der Mannschaftsmeisterschaft in der Schweiz teil. Merkel will auch schauen, ob er kurzfristig dort einen der drei Krefelder für Samstag einbinden kann. Der Teamchef sagt: „Wir haben keinen Druck. Wir haben ja ohnehin nur gute Leute im Kader. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Heimspiel nächste Woche gegen Mannheim. Da wollen wir mit einem Topteam wieder ein Event bieten. Bisher haben wir immer mit einer starken Besetzung gespielt. Das ist auch nicht unbedingt die preiswerte Variante.“ So oder so dürften die Krefelder in Düsseldorf wieder konkurrenzfähig sein. anle