Die Krefelder unterlagen ohne ihre Top-Spieler beim Rochusclub Düsseldorf 2:4.

Sieben Spiele hat es gedauert, nun ist es passiert. Der HTC Blau-Weiß Krefeld hat erstmals in dieser Saison ein Spiel in der Tennis-Bundesliga verloren. Beim Rochusclub in Düsseldorf unterlagen die Krefelder im Derby mit 2:4. Teamchef Olaf Merkel musste ohne seine Top-Spieler Paolo Lorenzi, Jürgen Melzer und Alessandro Giannessi auskommen. Alle drei weilen bei Turnieren auf der ATP-Tour. Merkel sagt: „Wir hätten natürlich gerne unsere weiße Weste bewahrt, aber das Ergebnis geht schon in Ordnung. Wir hatten Personalprobleme. Düsseldorf war einen Tick besser.“ Merkel schickte ein Quartett, bestehend aus Roberto Carballes Baena, Andrea Collarini, Federico Gaio und Davide Galoppini ins Rennen. Für Galoppini war es der erste Einsatz der Saison, Gaio und Collarini liefen zum zweiten Mal im Jahr für Blau-Weiß auf.

Im ersten Einzel des Tages lieferten sich Krefelds Nummer eins, Carballes Baena, und Josef Kovalik einen engen Schlagabtausch. Der Krefelder verlor zwar Satz eins im Tiebreak, holte sich den zweiten Durchgang jedoch mit 6:3 und schickte das Match damit in den Champions-Tiebreak, der dann aber mit 10:6 an den Düsseldorfer Kovalik ging. Andrea Collarini gewann sein Spiel gegen Mats Moraing glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 und holte sich so ein Sonderlob vom Trainer ab. „Er hat sehr gut gespielt heute und war die positive Überraschung am Tag“, sagt Merkel.

Nachdem Federico Gaio und Davide Galoppini jeweils in zwei Sätzen verloren, stand Krefeld in den Doppeln unter Zugzwang. Das Duo Carballes Baena/Collarini gewann knapp nach drei Sätzen, Gaio und Galoppini verloren jedoch das zweite Doppel denkbar knapp mit 2:6, 6:3 und 8:10.