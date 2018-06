Nikki Johnstone macht die Führungsarbeit beim Kempener Altstadtlauf, muss sich auf den letzten 300 Metern geschlagen geben.

Zwei Top-Läufer standen gestern als Überraschungsgäste beim 13. Kempener Altstadtlauf an der Startmatte. Der Wattenscheider Kfle Biemnet gewann in sehr schnellen 31:33 Minuten vor dem Düsseldorfer Nikki Johnstone (31:41 Min.), der 9,7 Kilometer lang die Führungsarbeit gemacht hatte. Der Drittplatzierte Karsten Krucke aus Duisburg hatte schon vier Minuten Rückstand auf Biemnet und Johnstone.

Johnstone: „Ich war am Ende nicht mehr spritzig genug“

Dass der 34-jährige Düsseldorfer Lehrer vom ART mit schottischen Wurzeln am Ende nicht mehr mithalten konnte, mag daran gelegen haben, dass er am Vorabend beim Neusser Sommernachts-Lauf in 31:14 Minuten in Bestzeit gewonnen hatte – und fünf Marathonläufe in den vergangenen fünf Wochen mit drei Siegen in den Beinen hatte. „Ich war am Ende nicht mehr spritzig genug, um den Angriff von Kfle zu kontern“, sagte der Dauerläufer, der in der Laufszene einer de bekanntesten Läufer ist.

In Kempen freute man sich um so mehr, den „Schotten“ endlich auch mal zu sehen zu bekommen. genauso wie den Eritrea-Flüchtling Kfle Biemnet, der an viel weniger Rennen teilnimmt. Biemnet war nach seinem Sieg völlig fertig, sagt: „Ich hätte nie gedacht, dass der Nikki so stark ist, der hat nicht locker gelassen.“ Zum Vergleich: Im Vorjahr waren Eyob Solomon (32:13 Min.) aus Wenden und der bekannte polnische Langstreckler Maciel Miereczko (32:49 Min.) langsamer, und vor Jahresfrist war es weniger schwül.

Bei den Frauen siegt Christel Dörschel vor Felicitas Vielhaber

Schneller als im Vorjahr war auch die 42-jährige Christel Dörschel (Wenden), die in 37:55 Minuten nur fünf Männern den Vortritt lassen musste. „Dauernd habe ich Felicitas’ Atem gespürt und kam nicht richtig von ihr weg,“ erzählte die bekannte Straßenläuferin, die ebenfalls am Vortag in Oelde erfolgreich war. Felicitas Vielhaber musste am Schluss Dörschel davon ziehen lassen. Die Essener Lehrerin war auch mit Rang zwei zufrieden, sagt: „Immerhin unter 40 Minuten und nur zwölf Männer vor mir“.

Beim Fünf-Kilometer-Lauf konnte sich auch ein Kempener Talent besonders präsentieren: die 17-jährige Sarah Seerden (Kempener LC) gewann in sehr respektablen 19:43 Minuten. Wegen des Altstadtlaufes hatte sie auf die Teilnahme an den Nordrhein-Jugend-Meisterschaften in Uerdingen verzichtet, wo sie auch zu einer Medaille über 3000 Meter hätte kommen können.

Die Kempener können ihren 13. Altstadtlauf als großen Erfolg werten. Über 2000 Läufer hatten sich angemeldet. Und ob die Siegerzeiten schon mal schneller waren, darüber wurde gerätselt. In der Anfangszeit sollen gut bezahlte Kenianer schon mal schneller gewesen sein. Auf solche Top-Profis verzichtet man schon lange in Kempen.