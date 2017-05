Die dritte Auflage des „Volksbank-Cycling-Cups“ steht an. Es gibt Wettbewerbe in Krefeld, Mönchengladbach und Nettetal.

Krefeld. Mit dem Radklassiker „Rund um Fischeln“ startet am Sonntag die Rennserie „Volksbank-Cycling-Cup“ (VCC). Auch bei der dritten Auflage gehören fünf Wettbewerbe in Krefeld, Mönchengladbach und Nettetal zur Wertung der Serie, wie die beiden Organisatoren Tobias Stümges und Christan Kölker von „KS Sport und Event“ gestern bei einer Pressekonferenz in Kempen mitteilten.

„Wir gehen jetzt zum dritten Mal mit der Serie an den Start. Sie hat sich bei den Aktiven und Zuschauern gut etabliert“, so Kölker. Nach dem Auftakt in Fischeln geht es weiter mit dem „5. Breetlook-City-Radrennen in Hüls“ (20. Mai). Es folgen das „66. Straßenrennen des RV Möwe Mönchengladbach-Lürrip“ (25. Juni), „Retour le Tour“ in Krefeld (28. Juli) und „Rund um das Weiher Kastell“ in Breyell (1. Oktober). Im Nettetaler Stadtteil werden dann die Gesamtsieger gekürt. Die Breyeller nutzen den ersten Sonntag im Oktober als Austragungstag. Dieser wurde früher vom RSC Kempen für den Klassiker „Rund um die Burg“ genutzt. Dort wird aber derzeit aus „organisatorischen Gründen“ eine Pause eingelegt.

Im Rahmen des VCC sollen nach Angaben der Ausrichter die Fahrer in vier Klassen einen Gesamtsieger ausfahren: Kinder (6-8 und 9-12 Jahre), Junioren U 17, Junioren U 19 sowie Elite (A- und B-Klasse). „Das ist aus unserer Sicht ein attraktives Programm“, sagt Tobias Stümges. Markus Besch, Geschäftsführer von Staubwolke Fischeln, bestätigt das: „Die Gesamtwertung des VCC führt dazu, dass wir Fahrer bei uns haben, die wir sonst nicht hätten.“ Den anderen Clubs gehe es ähnlich.

„Retour le Tour“ statt der verpassten Tour de France

Die jeweils ersten zehn Platzierten einer Klasse bekommen pro Rennen Punkte (von einem bis zu zehn). Am Ende wird addiert, und in Nettetal werden die Gesamtsieger gekürt.

Neben der Volksbank Krefeld haben die Macher zwei Sponsoren aus Kempen an Bord. Die Firma Kempuni Bikewear stellt unter anderem die Siegertrikots. Martin Alders von der gleichnamigen Elektronikfirma engagiert sich finanziell.

Ein besonderes Augenmerk richteten die Veranstalter gestern auf das Krefelder Innenstadt-Rennen „Retour le Tour“ am 28. Juli, das sie nach der verpassten Tour-de-France-Durchfahrt von Düsseldorf aus ins Leben gerufen haben. Geplant ist ein Profirennen mit einigen Tour-Teilnehmern. Profi Rick Zabel hat bereits zugesagt.

