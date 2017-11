Herren müssen nach Wedding, die Frauen nach Heidelberg.

Im Wasserball stehen an diesem Wochenende Pokalspiele auf dem Programm. Die Bundesligaspieler des SV Bayer Uerdingen müssen im Achtelfinale des DSV-Pokals beim SC Wedding antreten, der in der B-Gruppe auf Platz fünf rangiert. Die Schwimmvereinigung Krefeld ’72 war bereits in der zweiten Runde ausgeschieden – mit 7:8 gegen den SC Neustadt. In der vergangenen Saison stieß Bayer bis ins Viertelfinale vor, scheiterte dort aber am OSC Potsdam. Das Spiel in Wedding beginnt am Samstag um 17.30 Uhr.

Bayer-Torhüter Oliver Greck sagt: „Die Weddinger sind zu Hause eine starke Mannschaft. Trotz alledem müssen wir als A-Gruppen-Vertreter selbstbewusst ins Wasser gehen und in die nächste Runde einziehen.“ Hinter dem Einsatz von Kapitän Gerrit Pape steht ein Fragezeichen. Seine Genesung schreite schnell voran, aber ob er in Wedding spielen kann, sei noch nicht abzusehen.

Am Abend steht für das Damenteam des SV Bayer beim SV Nikar Heidelberg die Auftaktpartie im Pokal auf dem Programm. Dabei kommt es direkt zur Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison. Da zog Bayer Ende Januar mit 10:17 den Kürzeren. Mittlerweile ist das Bayer-Team allerdings stark verjüngt und hat in George Triantafyllou einen neuen Trainer am Beckenrand.