Beim Uerdinger Sportclub trainieren fast 40 Kinder und Jugendliche.

Die Triathleten des SC Bayer 05 Uerdingen stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Doch wegen Schneematsch und vereister Straßen musste das Rad-Training zuletzt erst einmal vertagt werden. So trafen sich Jung und Alt aus der Bayer-Triathlonabteilung gleich mehrfach im Bockumer Badezentrum zum gemeinsamen Intensiv-Trainingslager. Regie führte Andreas Voß, seit zwei Jahren Abteilungsleiter: „In der Öffentlichkeit gilt unser Sport als Individualsportart. Doch die meisten Wettkämpfe finden in Mannschaftsform statt. Darum sollen die Teams gemeinsam etwas unternehmen und natürlich trainieren.“

Neue Teamchefin des Zweitliga-Frauenteams ist Jule Nicolaus. Die Uerdingerin will bei den fünf Wettkämpfen der 2. Bundesliga Nord, von Mai bis September, auf einem gesicherten Mittelfeldplatz landen: „Neben dem intensiven Schwimmtraining haben wir das Wochenende zum Team-Building genutzt. Wir setzen auf den eigenen Nachwuchs, wollen bei den Wettkämpfen quer durch Deutschland als geschlossene Einheit auftreten.“

Nach Aufwärmübungen und Gymnastik im Tribünenbereich des Badezentrums geht es für das Frauenteam gleich darauf an den Beckenrand. Dort hängt fein aufgereiht die neue Wettkampfkleidung. Hauteng und persönlich zugeschnitten müssen alle Sportler zur Einzel-Anprobe. Mit dabei auch Matthias Epping, Krefelds erfolgreichster männlicher Triathlet. Epping ist nach wie vor Teamchef des Herrenteams: „Wir wollen mindestens Achter in der 2. Bundesliga Nord werden.“

Die WZ-Sportlerin des Jahres 2015 startet auch für den SC Bayer

Abteilungschef Andreas Voß, dessen Töchter Laura und Christina ebenfalls zum Zweitligateam des SC Bayer gehören, setzt zudem weiter auf die Nachwuchsförderung: „Trotz knapper finanzieller Mittel trainieren bei uns fast 40 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und 18 Jahren.“

Doch neben etlichen Mannschaften sind natürlich auch Einzelstarter für den SC Bayer unterwegs: So WM-Teilnehmer Scott Anderson im Cross-Triathlon und Pauline Saßerath, die in der Triathlon-Mannschaft für Köln in der 1. Liga startet, bei Einzelrennen geht Krefelds Sportlerin des Jahres 2015 weiter für den Sportclub aus Uerdingen an den Start.