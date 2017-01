Krefeld Basketballer verlieren Liga-Gipfel mit 67:76

Nach gutem Beginn muss sich der SC Bayer 05 Uerdingen in Düsseldorf geschlagen geben.

Die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen verlieren die Tabellenführung in der Oberliga durch die 67:76 (35:38)-Niederlage im Spitzenspiel bei der TG 81 Düsseldorf. Zu allem Übel musste Center Timo Hülsmann das Spielfeld kurz vor Schluss mit einer klaffenden Platzwunde am Hinterkopf verlassen. Der 69:59-Sieg im Hinspiel lässt eine Hintertür im Aufstiegsrennen offen: Der direkte Vergleich mit dem neuen Tabellenführer TG 81 Düsseldorf gehört den Bayer-Herren.

Die Uerdinger starteten gut in den Liga-Gipfel – Kapitän Jörg Rottgardt-von der Heiden erzielte sieben der ersten acht Uerdinger Punkte, Bayer führte 8:4 (2.). Doch dann zeigten die Gastgeber größere Entschlossenheit, legten einen 21:9-Lauf hin. Bayer lief dann stetig einem Rückstand hinterher, bis Adrian Corley noch einmal Hoffnung weckte: Sieben Punkte ohne Gegenkorb bedeuteten das 35:36 (18.).

Trainer John F. Bruhnke: „Der Sieg geht verdient an Düsseldorf“

Knapp blieb es dann durch einen Dreier von Semih Dumlu und zwei Punkte von Benjamin Luzolo zum 55:56 (32.). Doch die TG antwortete, erzielte acht Punkte in Folge zur entscheidenden 64:55-Führung (35.) Bayer-Trainer John F. Bruhnke sagte: „Wir haben ein intensives Spiel verloren, der Sieg geht verdient an Düsseldorf. Wir haben heute nur teilweise an unsere guten Leistungen aus dem letzten Quartal 2016 anknüpfen können. Jetzt hoffen wir auf die schnelle Genesung von Timo Hülsmann und mindestens einen Ausrutscher unseres heutigen Gegners.“

SC Bayer: Jörg Rottgardt-von der Heiden (16), Benjamin Luzolo (15), Semih Dumlu (11), Adrian Corley (7), Leutrim Ebiballari (6), Timo Hülsmann (6), Timo Vogt (4), Baris Yilmaz (2), Lukas Heyer, Heiko Bachmann