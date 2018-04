Fitness. Das vom Pinguine-Meisterspieler Christian Ehrhoff betriebene Gesundheitszentrum „CE10“ in Moers lädt morgen zum ersten Workshop mit dem Thema Ausdauertraining. Der Diplomsportlehrer Gerald Schneider – selbst Marathonläufer und Ironman-Finisher (mit 60 Jahren) – wird an der Bismarckstraße 110 über die „Mythen und Wahrheiten des Ausdauertrainings“ referieren. Zudem erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit zur Leistungsdiagnostik und eine professionelle Trainingsplanerstellung. Ehrhoff wird selbst einen Lauftreff ins Leben rufen. Tickets zum Preis von zehn Euro unter Tel.: 02841/ 929 919 oder per Mail via

info@fit.ce10.com