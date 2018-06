Die HSG Krefeld trifft in der neu eingeteilten Westgruppe der 3. Liga auf fünf neue Gegner. Erstmals spielt der Northeimer SC in der Staffel mit. Das Team aus dem südlichen Niedersachsen wurde in der vergangenen Spielzeit Tabellensiebter im Osten. Die SG Langenfeld führt das Quartett der Aufsteiger als Meister der Regionalliga Nordrhein an. Die Krefelder zählen nach dieser Gruppeneinteilung neben Longerich und Leichlingen zu den Topfavoriten auf den Meistertitel.

Dazu gibt es neue Aufstiegsregeln. In der 16 Teams umfassenden 3. Liga West qualifiziert sich der Meister aufgrund der Verkleinerung der 2. Bundesliga für eine Aufstiegs-Relegation gegen die drei anderen Meister der dritten Ligen Süd, Ost und Nord. Drei der vier Meister steigen dann in die bereits auf 18 Teams reduzierte 2. Bundesliga auf, aus der in der kommenden Spielzeit einmalig fünf Teams direkt absteigen. Ab der Saison 2019/2020 steigen nur noch zwei Mannschaften direkt aus der zweiten Liga ab. Der Drittletzte wiederum spielt gegen den Drittplatzierten aus der Relegation der vier Drittliga Meister in zwei weiteren Relegationsspielen den letzten freien Platz in der zweiten Liga aus. ps