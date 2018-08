Der Fußball-Landesligist startet mit zwei Siegen. Der neue Trainer Bekim Kastrati ist rundum zufrieden mit dem Auftakt.

Besser kann man als Aufsteiger nicht in die neue Spielzeit starten. Zwei Spiele, zwei Siege, Tabellenplatz eins in der Fußball-Landesliga. Teutonia St. Tönis hat unter dem neuen Trainer Bekim Kastrati dort weitergemacht, wo der Meister der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga aufgehört hat. Gewinnen und Tore schießen. Beides im Einklang. Am Sonntag geht es zur Spielvereinigung Odenkirchen. „Die englische Woche ist eine heftige Sache für die Spieler. Sie haben ja alle noch einen Beruf“, sagt Kastrati. Der Erfolg hat seine Gründe.

Die Kameradschaft

Trainer Bekim Kastrati hatte nicht viel auszusetzen an den Darbietungen seiner Mannschaft. Bis auf wenige Punkte stimmte das Zusammenspiel, mit und ohne Ball. „Es waren in beiden Spielen geschlossene Mannschaftsleistungen“, sagt er. „Wir haben alles als Mannschaft gelöst. Das Glück spielt da auch immer eine Rolle. Aber die Siege waren verdient.“

Der ausgeglichene Kader

Kastrati kann sich auch auf seine Ersatzspieler verlassen: „Der Kader ist breit besetzt. Jeder weiß: Wer keine Leistung bringt, bleibt draußen. Die Einwechselspieler geben Gas, wenn sie reinkommen.“ Das macht es für den 33-jährigen Trainer nicht einfach, seine Elf zu benennen. Kastrati: „Die Jungs sind alle gewillt zu spielen.“

Die starke Offensive

Mit einer unglaublichen Bilanz stiegen die St. Töniser als Meister in die Landesliga auf. 119 Treffer erzielte die Mannschaft im vergangenen Jahr. Allein Burhan Sahin markierte 54 Tore. Jochen Höfler erzielte 18 Tore, Kevin Zülsdorf 15 Treffer und Brian Drubel elf. 98 Tore der 119 Treffer gingen auf das Konto des Quartetts, das immer noch den Ton angibt, jetzt eine Liga höher. Nach zwei Spielen haben Sahin (3), Drubel (2) und Höfler (1) gut losgelegt. Kastrati: „Diese Jungs haben zuletzt auch länger in der Bezirksliga gespielt. Aber auch so manche gegnerische++++ Abwehrspieler haben schon höher gespielt. Auch unsere Jungs müssen hart arbeiten. Ich bin froh, dass ich sie habe.“

Mehr Stabilität

Offensiv eine Wucht, aber auch in der Torverhinderung hat Teutonia überzeugt. Stefano Borges und Abdulkerim Arslan haben das Zentrum abgedichtet. Kai König und Jan Siebe verdienten sich Lob als Innenverteidiger. Die Stabilität ist natürlich auch ein Verdienst der Zusammenarbeit der gesamten Mannschaft auf dem Feld.