Krefeld. Nikias Arndt ist der Profi in Deutschland, dem die größte Zukunft vorausgesagt wird. Unter Vertrag bei Sunweb, strebt die Teamleitung an, den 24-Jährigen zum besten Anfahrer der Welt zu formen. Bei der Tour war er so wichtigster Helfer des besten Sprinters Michael Matthews aus Australien. Arndt verpasste bei der drittletzten Etappe nur knapp den Tagessieg, wurde Zweiter. Er hat gleichermaßen Qualitäten im Sprint und im Zeitfahren. Sunweb hat kürzlich mit ihm den Vertrag bis 2021 verlängert.

