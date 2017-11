Torhüter des CHTC ist für WM und Finale der World League nominiert.

Große Ehre für Mark Appel – der Torhüter des Hockey-Bundesligisten Crefelder HTC ist von Bundestrainer Stefan Kermas für die Hallen-Weltmeisterschaft vom 7.-11. Februar 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin nominiert worden. Appel freut sich auf die WM, sagt: „Für mich ist dies eine große Ehre. Ich hoffe, dass wir auch erfolgreich sind.“

Die deutsche Mannschaft gehört zu den Titelaspiranten. Neben Appel wurden weitere neun Spieler berufen, auch Torhüter Tobias Walter vom Harvestehuder THC. Bis Weihnachten werden die letzten beiden Kader-Plätze vergeben. Bundestrainer Kermas sagt: „Die Nominierung erfolgt unter Berücksichtigung der Leistungen der letzten Jahre. Ich kenne die Hallenhockey-Fähigkeiten aller zehn Leistungsträger sehr genau und bin mir sicher, dass wir so eine sehr starke Mannschaft zur WM schicken, mit der wir das Ziel, den Titel zu holen, umsetzen.“

Damit aber nicht genug. Am Samstag geht Appel schon auf große Fahrt. Der 23-Jährige gehört zum 18-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für das World-League-Finalturnier vom 1.-10. Dezember in Bhubaneswar in Indien. Appel sagt: „Ich freue mich. Es wird eine spannende Zeit.“ RZ