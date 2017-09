Krefeld. Actineo engagiert sich im Sportsponsoring: Ab kommender Saison unterstützt der Personenschaden-Spezialist den Krefelder Eislauf-Verein (KEV) 1981 als Hauptsponsor und setzt sich so aktiv für die Nachwuchsarbeit im Eishockey ein. Zum Saisonauftakt am 12. August 2017 in der Rheinlandhalle in Krefeld wird den Fans und der Presse neben der Vorstellung der neuen DNL-Mannschaft auch das aktuelle Trikot feierlich präsentiert.

Der KEV 1981 ist eine nationale Institution, steht für Tradition und gilt als eine der besten Ausbildungsschmieden im deutschen Eishockey. Als Nachwuchsverein der Krefelder Pinguine gibt er rund 200 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Eishockey als Leistungssport zu betreiben und auf höchstem Niveau ausgebildet zu werden. Alle Mannschaften des KEV spielen in den jeweils höchsten Klassen des Deutschen Eishockeybundes.

„Zwar erfreut sich Eishockey als Sport in Deutschland großer Beliebtheit, allerdings fehlt hier häufig das Budget, um sich der Nachwuchsarbeit ausreichend zu widmen. Umso erfreulicher ist es, wenn sich engagierte Unternehmen wie ACTINEO finden, die sich Sportsponsoring auf die Fahne geschrieben haben. Wir sind sehr glücklich darüber, mit Actineo einen starken Partner an der Seite zu haben, der unseren Verein sowohl sportlich als auch wirtschaftlich unterstützt„, erklärt Robin Beckers, Leiter Koordination und strategisches Management beim KEV 1981 e.V.

Actineo wird den KEV 1981 für die nächsten zwei Jahre als Hauptsponsor bei seiner Talentförderung unterstützen. Name und Logo des deutschen Marktführers für die Digitalisierung und die medizinische Einschätzung von Personenschäden werden im Vereinsumfeld auf vielfältige Weise sichtbar sein, zum Beispiel auf den neuen Trikots der DNL-Mannschaft (Deutsche Nachwuchsliga) und auf der Bandenwerbung. „Als gebürtiger Krefelder liegt es mir sehr am Herzen, junge, sportlich erfolgreiche Talente in meiner Heimatstadt zu fördern„, erläutert ACTINEO-Geschäftsführer Olav Skowronnek. Zum Saisonauftakt am 12. August 2017 in der Rheinlandhalle in Krefeld wird den Fans und der Presse neben der Vorstellung der neuen DNL-Mannschaft auch das aktuelle Trikot feierlich präsentiert. Christian Hund, Leiter der IT-Abteilung bei ACTINEO, wird den Personenschaden-Spezialisten vor Ort vertreten.

