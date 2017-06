Beim Wettkampf in Hamburg auf der Außenalster sind die Männer in der Favoritenrolle.

Krefeld. Die Frauen und Männer des Crefelder Ruderclubs wollen beim zweiten Renntag der Bundesliga ihren starken Eindruck vom Auftakt bestätigen. Der Achter der Männer strebt im zweiten Rennen den zweiten Sieg an. Auf der Außenalster in Hamburg geht es am Samstag auf die 350 Meter lange Sprintstrecke.

Rivalen sind der in Frankfurt geschlagene Finalist, der Germania-Achter der Frankfurter RG, oder der auftrumpfende Neuankömmling, der Hauptstadtsprinter aus Berlin. CRC-Steuerfrau Denise Krins sagt: „Wir haben die letzten Trainings gemeinsam effektiv genutzt und technische Fehler weiter dezimiert.“ Teamkapitän Matthias Keulen hat noch mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Bei den Frauen gilt es, den Achter aus Minden als Spitzenreiter zu besiegen.

Rommelmann trifft in Posen auf harte Konkurrenz

Das wird gleich die Aufgabe im Zeitfahren für die Krefelder sein. Schlagfrau Marisa Staelberg sagt: „Eine gute Gelegenheit, unser mittlerweile besser eingefahrenes Team gegen einen starken Gegner zu präsentieren.“

Jonathan Rommelmann startet am Wochenende im leichten Einer für Deutschland beim World Cup in Posen. Der Medizinstudent steht vor der größten Herausforderung des Jahres. Der 21-Jährige hat die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im Auge. Heimtrainerin Sabine Tschäge sagt: „Ich traue ihm Einiges zu, im Training lief es ganz gut. Aber die Konkurrenz ist bärenstark.“