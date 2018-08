Krefeld. Ein großes Hallo gab es gestern beim Stelldichein der Alt-Stars der Krefeld Pinguine zum Training der Kufencracks vor dem Abschiedsspiel von Herberts Vasiljevs am Samstag um 18.30 Uhr in der Rheinlandhalle. Zum großen Karriere-Abschied des ehemaligen Kapitäns mit den „Herbies All Stars“ gegen die Big Old Boys gehen u.a. Scott Langkow, Karel Lang, Dusan Milo, Andy Hedlund, Christian Ehrhoff, Boris Blank und Chris Herperger aufs Eis. Das Rahmenprogramm beginnt um 15.30 Uhr u.a. mit Autogrammen der Alt-Stars. ⇥⇥Foto: samla