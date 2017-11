Handball. Regionalligist Adler Königshof hat das Heimspiel am Freitag gegen HSG Neuss/Düsseldorf in der Halle Königshof abgesagt. Grund ist, wie zuletzt bereits wiederholt eine erneute Undichtigkeit der Dachkonstruktion der Sporthalle. Betroffen von Spielabsagen sind auch einige Jugendmannschaften. Ob eine Verlegung in eine andere Halle möglich ist, wird geprüft.