Die Dressurreiterinnen aus Krefeld und Kempen siegen in Hagen in der Mannschaftswertung für Deutschland.

Krefeld. Hochklassige Dressur bei heißen Temperaturen und strahlende Sieger aus Krefeld und Kempen: Beim Nationenpreis des internationalen Jugendreiterfestivals „Future Champions“ in Hagen ist Anna-Christina Abbelen und den Schwestern Hannah und Linda Erbe ein Auftakt nach Maß gelungen.

Linda Erbe hat mit ihrem acht Jahre alten Wallach Fierro bei den Junioren (U18) im Nationenpreis für Deutschland sowohl die Mannschafts- als auch die Einzelwertung mit 75,8 Prozent gewonnen. In der Mannschaft trat sie gemeinsam mit Johanna Sieverding und Rebecca Horstmann an. Den großen Erfolg hat die 16-jährige Krefelderin Linda Erbe vor allem auch ihrem jungen Wallach zu verdanken: „Er ist etwas vorwitzig, aber trotzdem lieb und macht immer einen tollen Job. Fierro braucht eine feste Bezugsperson. Er wiehert immer, wenn ich in den Stall komme.“

Abbelen hat in der Einzelwertung Pech mit dem Urteil der Richter

Anna-Christina Abbelen und Hannah Erbe siegten gemeinsam mit Semmieke Rothenberger ebenfalls in der Mannschaftswertung des Nationenpreises, allerdings bei den Jungen Reitern (U 21). Für ihren Ritt mit ihrem zehnjährigen Wallach Carlos bekam Hannah Erbe von den Richtern 73 Prozent. Damit belegte sie in der Einzelwertung den zweiten Platz.

Abbelen belegte in der Einzelwertung mit 70,395 Prozent den vierten Platz und haderte etwas mit Differenzen in den Richterbewertungen. Während zwei Richter ihren Ritt mit Wertnoten von 73 und 72 Prozent bewerteten, lautete das Urteil des dritten Richters 65,65 Prozent. Bundestrainer Oliver Oelrich sagte: „Anna hatte etwas Pech mit einem Urteil. Die deutliche Abweichung war ausschlaggebend dafür, dass sie nicht deutlich über 70 Prozent gekommen ist“,

Die Reiterin war aber dennoch zufrieden: „Hier mitzureiten ist etwas Besonderes, und es ist toll, dass es mit First Lady so gut geklappt hat. Damit hätte ich gar nicht gerechnet.“ Schon im vergangenen Jahr hat sie in Hagen den Nationenpreis mit der Mannschaft gewonnen, allerdings mit dem Wallach Fürst on Tour. Nach dem Verkauf des Wallachs konnte sie mit ihrer elfjährigen Stute First Lady jetzt an alte Erfolge anknüpfen.

In Hagen warten jetzt weitere Prüfungen auf das Trio

In den kommenden Tagen stehen für die drei Reiterinnen auf dem Turnier in Hagen weitere Prüfungen an. Sie müssen sich in Pflicht und Kür präsentieren, denn Hagen ist die letzte Sichtung für die Nachwuchs-Europameisterschaften, die im August in den Niederlanden ausgetragen werden.