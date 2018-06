Nachwuchs kommt nach Uerdingen zur Nordrhein-Jugendmeisterschaft.

700 Nachwuchs-Leichtathleten im Alter zwischen 14 und 20 Jahren erwartet der SC Bayer Uerdingen am Samstag ab 11 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr im Leichtathletikrund am Löschenhofweg zu den Nordrhein-Jugendmeisterschaften. Chef-Organisator Peter Quasten will mit seinem 80-köpfigen Helferstabeinen reibungslosen Ablauf garantieren.

Mit acht Rundbahnen ist das Bayer-Stadion im weiten Umkreis die einzige Wettkampfstätte, die sogar internationalen Ansprüchen genügt. Doch mittlerweile stellen der Welt- wie der Deutsche Leichtathletik Verband weit mehr Anforderungen. Quasten sagt: „Unser Stadion ist sicherlich noch in guter Verfassung, doch allein schon für deutsche Titelkämpfe müssten wir außerhalb des Stadions Flächen zur Vorbereitung mit einer 120 Meter langen Tartanbahn bereit halten.“

Höhepunkt der Stadiongeschichte: Der Zehnkampf-Europacup 1985. Mit einem Fassungsvermögen von 15 000 Zuschauern würde das Bayer-Stadion nach wie vor Großereignissen genügen, wie vor 33 Jahren, als die europäische Zehn-kampf-Elite mit den Topathleten Jürgen Hingsen, Guido Kratschmer und Siggi Wentz um die Mannschaftskrone in der Königsdisziplin rang und der damalige DDR-Topathlet und spätere Uerdinger Zehnkämpfer und Trainer Torsten Voss das Meeting in der Einzelkonkurrenz für sich entschied. Motor der Uerdinger Leichtathleten war damals Norbert Pixken, der ein Jahr später noch die deutschen Jugend Meisterschaften nach Uerdingen holte. Im Jahr 2003, nun unter der Regie von Quasten, wurden am Löschenhofweg die deutschen Juniorenmeister ermittelt – das letzte Großereignis.

Topfavorit auf der 200 Meter-Strecke in der Klasse U 20 ist Pascal Lewandowski. Der 19-Jährige Sprinter führt die Meldeliste mit 21,88 Sekunden vor dem Bottroper Hannes Jüsten an. Der 200-Meter-Finallauf ist Samstag um 17.50 Uhr geplant. Hürdenläufer Albert Kreuzer über 110 Meter mit 15,00 Sekunden und Nina Schröter über 400 Meter Hürden mit 64,25 Sekunden führen ihre Meldeliste an. In der U16 stehen Amelie Modes über 300 Meter mit 42,42 Sekunden und Anna Keyserlingk im Hochsprung mit 1,67 Meter auf Platz eins der Startliste.