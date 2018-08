Melih Karakas erzielt beide Treffer gegen Oberligist Monheim.

Zwar war Fischelns neuer Offensivspieler Melih Karakas mit zwei Treffern zielsicher unterwegs am Sonntagnachmittag. Doch die 2:4-Niederlage in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den Oberligisten 1. FC Monheim konnte auch er nicht verhindern.

VfR-Trainer Josef Cherfi, der mit seinem Team am kommenden Sonntag in der Landesliga in Amern das Unternehmen Wiederaufstieg beginnt, nahm das Aus gelassen: „Es war für uns ein guter Test. Ein starker Gegner hat uns alles abverlangt. Ich nehme die Erkenntnisse gerne mit.“ Die Krefelder leisteten sich vor den Gegentreffern einige Fehler. Die etatmäßigen Führungsspieler wie Kevin Breuer, Philip Reichardt, David Machnik, Christos Pappas und Dustin Orlean waren noch nicht dabei.

Dafür aber stand das neue japanische Stürmer-Duo im Kader. Keita Sato saß jedoch nur auf der Bank, Takuma Misumi griff an der Seite Niclas Hoppes an. Als Sechser fungierten die neuen Nico Zitzen und Marcel Werth-Jelitto. Nur vier Spieler aus dem Vorjahreskader standen in der Startelf. Das Tor bewachte Rückkehrer Simon Gerdts. Hendrik Sauter setzte nach einem Insektenstich aus. anle