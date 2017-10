Die Schlachtenbummler machen sich mit dem Schiff auf den Weg zum Auswärtsspiel.

Eine Seefahrt, die ist lustig, so der Volksmund. Diese Idee setzten gestern etwa 200 Schlachtenbummler von Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen in die Tat um. Am frühen Vormittag um 9 Uhr ging es am Uerdinger Steiger aufs Schiff und von dort aus erst einmal rheinabwärts mit kühlem Bier und guter Stimmung, die aber nach Auskunft eines Mitreisenden nicht so „prickelnd war wie 2014“, als sich die KFC-Fans schon einmal über die Wasserstraßen gen Oberhausen gemacht hatten. Mit an Bord war auch Sebastian Selke, früherer KFC-Torwart und heute Torwart-Trainer beim FC Vaduz und noch immer vertraut mit dem Verein vom Niederrhein. Nichtsdestotrotz – als der Gasometer am Horizont des Rhein-Herne-Kanals auftauchte, hieß es schnell auszutrinken. Zurück ging es mit dem Zug – und beachtlicher Polizeieskorte.

Vor dem Spiel gedachten beide Teams dem verstorbenen Trainer Uwe Fecht. RWO trat sogar mit Trauerflor an. Im Fernsehen führte Sport1-Moderatorin Nele Schenker durch den Nachmittag. Vielleicht wird der KFC sie bald mal zu einem Heimspiel begrüßen. anle