Bei „Crossover Burg Linn“ am 12. Mai gibt es neben den diversen Läufen Programm aller Art für Erwachsene und Kinder.

Linn. Sport trifft Kultur: Am 12. Mai kommen in Linn Sportbegeisterte und Kulturfreunde zusammen. Das Museum Burg Linn und der Stadtsportbund Krefeld haben sich für „Crossover Burg Linn“ ein umfangreiches Programm überlegt. In der Vorburg wird eine Bühne stehen, auf der Bürgermeisterin Gisela Klaer um 14 Uhr die Veranstaltung eröffnet und den Startschuss für die Ultraläufer gibt. Sie werden 50 Kilometer absolvieren: Dafür werden sie geschätzt viereinhalb Stunden brauchen.

Für die Runden der Ultraläufer haben sich schon 16 Teilnehmer angemeldet; insgesamt haben sich bis zum Anmeldeschluss am 1. Mai 140 Läufer in die Listen schreiben lassen. „Aber das werden bestimmt noch mehr“, sagt Jens Sattler vom Stadtsportbund. Denn Nachmelden ist auch am Samstag, 12. Mai noch möglich, kostet allerdings 3 Euro zusätzlich pro Nase. Die Meldegebühren liegen bei 10 Euro für die kürzeren, 20 Euro für die längeren Strecken.

Die kürzeste Distanz liegt bei fünf Kilometern

Es gibt insgesamt vier Läufe: „Das ist das Herzstück der Veranstaltung“, sagt Museumsdirektorin Jennifer Morscheiser. Der Sparkassenvolkslauf geht über fünf Kilometer, der SWK-Ritterlauf über die doppelte Strecke und die Burgfräulein sind 25 Kilometer unterwegs. „Wir haben alles dabei“, sagt Sattler zufrieden, „ambitionierte Breitensportler, begeisterte Ultraläufer und ältere Teilnehmer, die sich den Volks- oder den Ritterlauf zutrauen.“ Die Altersspanne reicht von neun bis 70 Jahre.

Für die beiden kurzen Läufe können sich Interessierte noch bis 15 Uhr nachmelden, für die beiden längeren bis 13 Uhr. Der Burgfräuleinlauf beginnt um 14 Uhr, der Volkslauf um 16 Uhr und der Ritterlauf um 18 Uhr. Und in der Zwischenzeit gibt es tausend Möglichkeiten, sich in der Burg oder Vorburg zu amüsieren. „Wir veranstalten einen Tag für die ganze Familie“, sagt Sattler, „es ist für alle etwas dabei.“ Zum Beispiel die Blechbläser und Gitarrenschüler der Musikschule, die auf der Bühne aufspielen. Gleichzeitig sind in der Burg Kinder unterwegs, die andere Mädchen und Jungen durch das mittelalterliche Gemäuer führen.

Ab 15 Uhr können alle bis zwölf Jahre auch an einer Burgbelagerung zweier feindlicher Lager teilnehmen: Hier wird mit Jonglierbällen auf die Leute des Kölner Erzbischofs geschossen. Die einstündige „Belagerung“ (Burg, 15 Uhr und 17.30 Uhr) ist eine Art Gesellschaftsspiel mit Quizfragen und Aktionskarten: „Das ist zugleich ein Testlauf für unser museumspädagogisches Programm“, sagt Morscheiser. Kinder können sich auch im Fechten üben (Museumswiese, 17 Uhr), auf eine Torwand schießen oder sogar Bogenschießen ausprobieren.