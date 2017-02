Niklas Wellen vom Crefelder HTC ist mit dem Nationalteam viel unterwegs – und plant auch privat eine große Reise.

Krefeld. Hockeyspieler Niklas Wellen von Bundesligist Crefelder HTC ist schon viel herumgekommen, mit der deutschen Nationalmannschaft rund um den Globus unterwegs. In diesem Jahr könnte es den Stürmer auch privat für einige Zeit in die weite Ferne verschlagen. Wellen sagt: „Ich möchte vielleicht ein paar Monate in Amerika verbringen – nach dem ganzen Stress mit Studium und Sport einfach mal etwas herunterkommen.“ Bis Juni wird Wellen seine Bachelor-Arbeit und das Studium des Wirtschaftsingenieurswesens abgeschlossen haben. Danach bietet sich für den Krefelder eine „Auszeit“ an. Welchen beruflichen Weg er anschließend genau einschlagen wird, ist noch offen.

Vor dem Traum von Amerika wurde für Wellen im vergangenen Jahr bereits ein anderer Traum wahr, der eines jeden Sportlers, einmal bei Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Wellen: „Die erste Teilnahme und dann gleich eine Medaille zu holen, das war doppelt schön.“ Mit Bronze dekoriert, kehrte der Stürmer im August aus Rio de Janeiro zurück – und mit einer Menge Eindrücken im Gepäck. „Die Atmosphäre, die vielen anderen Sportler, das war schon toll. Um Gold zu gewinnen, hätte alles zusammenpassen müssen. Aber Medaille ist Medaille.“

WM-Qualifikation und EM-Endrunde stehen 2017 an

Ebenso zufrieden ist der 22-Jährige mit dem Abschneiden auf nationaler Ebene in dieser Saison. „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, peilen die Play-offs und die Qualifikation für die EHL (Euro Hockey League, Anm. d. Red.) an.“ Auch mit der Nationalmannschaft stehen im nacholympischen Jahr wichtige Wettkämpfe auf dem Programm: die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 und die europäischen Titelkämpfe in Amsterdam. Wellen: „Wir hatten einen Umbruch im Team. Mal sehen, was wir erreichen können.“ Auf jeden Fall soll es wieder ein erfolgreiches Jahr für Wellen werden – sportlich wie privat. gn