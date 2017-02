Marte Voß kommt bei einer TV-Serie auf den Geschmack, sich den Dolphins anzuschließen.

Krefeld. Cheerleading ist ein Mannschaftssport. Choreographie, der Tanz und vor allem die Sprünge funktionieren nur, wenn ein Team gut abgestimmt und intakt ist. Das Vertrauen in die Mannschaftskollegen ist enorm wichtig. Die Dolphins-Cheerleader Krefeld beherrschen diese Eigenschaften wie kaum ein zweites Team in Deutschland. Eine Person, die den Weg der Dolphins verkörpert, ist Marte Voß. Die 17-Jährige ist seit frühester Kindheit dabei, durchlief alle Jugendteams und glänzt zuverlässig mit Top-Leistungen. Wie auch im letzten Jahr. Zusammen mit ihrer Mannschaft fuhr Voß Erfolge wie die deutsche Meisterschaft oder Platz sechs bei den europäischen Titelkämpfen ein.

Krefelderin sammelt Erfahrungen in der Cheerleading-Hochburg Kanada

Die Nominierung für die Sportlerwahl der Westdeutschen Zeitung kam trotzdem überraschend. „Ich habe mich sehr gefreut. Aus so einer Mannschaft ausgewählt zu werden ist eine Ehre für mich.“ Dabei entstand die Idee vom Cheerleading für Marte Voß damals klassisch vor dem Fernseher, wie sie sich schmunzelnd erinnert: „Ich habe die Serie Kim Possible gesehen und war sofort fasziniert, wie sie sich bewegt. Da wollte ich es auch so schnell wie möglich machen.“ Mit der Hilfe ihres Vaters kam sie im Alter von acht Jahren schnell auf die Dolphins. Mit der Zeit avancierte sie zu einer, auf die Verlass ist. Ein Traum ging in Erfüllung, als Voß während eines Auslandsaufenthalts Erfahrungen in Kanada, einer Cheerleading-Hochburg, sammeln konnte. Voß sagt: „In Nordamerika ist der Sport noch einmal eine andere Hausnummer. Die deutschen Teams werden zwar immer besser. Aber wir sind schon noch ein Stück von den besten Mannschaften entfernt.“ Schon bald haben Voß und Co. wieder die Chance, ihr Können auf der größten Bühne unter Beweis zu stellen. Bei den Weltmeisterschaften in Orlando/Florida soll es für die Dolphins Allstars nach Rang 15 im vergangenen Jahr diesmal noch einen Schritt nach vorne gehen. „Eine Top-Zehn-Platzierung wäre klasse“, sagt Marte Voß. tin