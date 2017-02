Lisa Schmidla vom Crefelder RC krönt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ihre Karriere.

Krefeld. Lisa Schmidla hat sich ein neues Motorrad gekauft. Aus Dank an sie selbst, wie die 25-Jährige im Spaß sagt. Aber darin steckt wohl auch ein bisschen Wahrheit. Die jüngere Vergangenheit war schließlich mit vielen Entbehrungen verbunden. Viel Schweiß, viel Hingabe. Den Olympiasieg als Schlagfrau mit dem Doppelvierer im August auf dem Lagoa Rodrigo de Freitas in Rio wird sie nicht mehr vergessen. Schmidla sagt: „Es war eine Genugtuung, unser Lohn. Vier Jahre haben wir darauf hingearbeitet.“ Nach dem zweiten Weltcup des Jahres wurde der schwächelnde Vierer noch umbesetzt. Das Quartett um Schmidla, Annekatrin Thiele, Carina Bär und Julia Lier, das 2014 Weltmeister war, zog das große Los. Im Mai dann der EM-Titel in Brandenburg. Trainerin Sabine Tschäge sagt: „Lisa ist sehr willensstark. Als Schlagfrau hat sie ihre Führungsqualität gut eingesetzt.“ Ihr Wort habe im Team Gewicht. Als Schlagfrau ist sie dafür verantwortlich, den Rhythmus vorzugeben, das Tempo anzuziehen, den Angriff einzuleiten. Tschäge: „Den richtigen Moment zu finden, ist das Besondere.“

Ski-Langlauf oder eine Spritztour mit dem Motorrad

Lisa Schmidla ist längst zurück im Training, 18 bis 20 Stunden pro Woche, um die Grundlagen nicht zu verlieren. Die gebürtige Krefelderin lebt in der Nähe des Dortmunder Hafens, wo sie auch trainiert. Die Zeit für Freunde und Hobbys soll wieder zunehmen. Ski-Langlauf oder mit ihrem Motorrad eine Spritztour mit Freunden unternehmen – zum Beispiel ins nahe Sauerland. Und da ist natürlich noch ihr Freund Mike, ein ehemaliger Ruderer, den sie seit neun Jahren kennt. Schmidla: „Vor Rio war es zeitlich schwer. Er wusste aber, was es bedeutet. Er hat mir sehr geholfen.“ Und was ist mit Tokio 2020? Erst will Schmidla abwarten, wie der Ruderverband auf die Sportreform in Deutschland reagiert. Ein Umzug nach Berlin im Falle einer Konzentration käme für sie nicht in Frage: „Das wäre nichts für mich.“ Und die Weltmeisterschaften in diesem Jahr? „Ich weiß noch nicht, ob ich in diesem Jahr in den Vierer steige.“ Erst mal runterkommen, nach dem emotionalen Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. anle