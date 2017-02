Lisa Matosek vom Fischelner SV bringt alles mit, um ihre Erfolge zu bestätigen.

Krefeld. Zwanzig Stunden pro Woche verbringt Lisa Matosek in der Turnhalle. An etwa sechs von sieben Tagen nimmt sich die 16-jährige Waldnielerin Zeit fürs Training. Längst gehört sie zum Landeskader, sie turnt zudem in der höchsten Klasse von Nordrhein-Westfalen. Begabung und Disziplin. Diese segenreiche Kombination hat auch bei der jungen Frau aus dem Schwalmtal, die seit dem sechsten Lebensjahr als Kunstturnerin dem Fischelner SV angehört, schon den Erfolg gebracht. In 2016 gewann sie den Deutschland-Cup in Waging am See in der Altersklasse 14/15. Auch in den Vorjahren hatte Matosek ihre Künste aufgezeigt. NRW-Meisterin war sie 2015, als sie sich sogar gegen die Bundesliga-Spitzenturnerin Kira Budde durchsetzte, als die vom Barren absteigen musste. Rheinische Vizemeisterin wurde sie in 2014.

Unterstützung von den Eltern in jeglicher Hinsicht

Udo Vollborn, der die Gymnasiastin bis 2016 als Trainer betreute und das Kunstturn-Leistungszentrum in Fichtenhain leitet, wo auch Matosek trainiert, sagt über die junge Athletin: „Sie ist sehr talentiert, sehr zuvorkommend und nimmt den Sport sehr ernst. Sie ist unkompliziert. Ihre Eltern unterstützen sie in jeglicher Hinsicht.“ Matosek selbst spricht im Rückblick auf 2016 von einem „ziemlich guten Jahr“. Mit der eigenen Leistung sei sie „sehr zufrieden“. Für das laufende Jahr will die 16-Jährige wieder die Teilnahme am Deutschland-Cup erreichen. Und mit der Mannschaft strebt sie in der NRW-Liga weitere Erfolge an. Fischelner-SV-Vorsitzender Vollborn sieht sie zudem auf einem guten Weg, in den nächsten zwei Jahren sogar bei der deutschen Meisterschaft der Junioren mitzuturnen. Ihr Lieblingsgerät ist der Stufenbarren, aber auch in anderen Disziplinen wie Boden und Sprung turne Lisa „exzellent“, wie Vollborn berichtet. Geboren ist Matosek im fernen Amerika. Ihr Vater arbeitete im US-Bundesstaat Michigan. In jungen Jahren kam die Familie zurück nach Deutschland. Matosek besitzt neben dem deutschen daher auch den amerikanischen Pass, startet aber für den Deutschen Turner-Bund. anle