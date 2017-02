Hannah Erbe gewinnt mit ihrem Pferd Carlos bei der Junioren-EM gleich drei Titel in der Dressur.

Krefeld. Morgens um halb sieben kommt Hannah Erbe in den Stall. Aber auch nach der Schule nimmt sich die Krefelderin immer wieder Zeit für das Training und ihr Pferd Carlos, mit dem sie in 2016 ihren bisher größten Erfolg feierte. Von der Europameisterschaft im spanischen Oliva Nova kehrte die 17-Jährige im Juli mit drei Goldmedaillen zurück. Schon 2015 holte sie zwei kontinentale Titel. Mit dem Triple mit der Mannschaft, im Einzel und in der Kür ließ die Krefelderin der Konkurrenz in der Altersklasse Junioren nur das Nachsehen. Erbe sagt: „Das Jahr ist perfekt gelaufen. Die EM war besser als je erträumt.“

Vorzeitiger Wechsel in die höhere Altersklasse

Das ist auch ein Grund, warum die Dressurreiterin sich künftig mit den Älteren messen will, in der Gruppe der Jungen Reiter, wofür sie eigentlich noch ein Jahr zu jung ist. Ihr Trainer Heiner Schiergen, der sie auf der Inrather Reitanlage Schiergen betreut, sagt: „Hannah hat ein wahnsinniges Talent und ist sehr ehrgeizig. Sie hat das Zeug, in Zukunft auch in höheren Altersklassen Titel zu gewinnen.“

Das Pferd, das Verhältnis Mensch und Tier, das Einfühlungsvermögen. Wissen, wie das Tier reagiert. Nur im Einklang können die Erfolge gelingen, die Hannah Erbe mit dem zehnjährigen Carlos erreicht hat. Das kostet viel Zeit und Hingabe. Der Sport bestimmt den Alltag. Aber auch neben dem Reiten, das die Krefelderin seit ihrem sechsten Lebensjahr ausübt, findet sie Zeit für andere Trainingsformen wie Crossfit, eine Mischung aus Ausdauer und Kraft. Eine körperliche Betätigung zum Ausgleich. Für die Schule tut sie dagegen „nicht mehr als nötig“. Bald steht das Abitur an. Es wird ein Spagat zwischen Schulbank und Reitstall, der Pflicht und der Kür. Dennoch hat sich Hannah Erbe in der neuen Klasse der Jungen Reiter für dieses Jahr einiges vorgenommen: „Ich möchte wieder an vielen Sichtungsturnieren teilnehmen und da anschließen, wo ich 2016 aufgehört habe. Eine erneute EM-Teilnahme wäre ein Traum.“ Man spürt, dass die junge Frau mit dieser Hingabe lange nicht am Ziel ist. Erbe: „Es macht mir jeden Tag Spaß, in den Stall zu kommen.“ anle