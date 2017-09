Die Aktion „Krefeld hautnah“ führt die Redaktion nach und nach in die einzelnen Stadtteile. Ab sofort steht Fischeln im Fokus. Was klappt in Fischeln, wo gibt es Defizite und wie sieht die Zukunft des Stadtteils aus? Darüber wollen wir mit Ihnen, liebe Leser, reden. Am kommenden Dienstag, 26. September, beginnt um 18.30 Uhr im Saal des Fischelner Burghofs an der Marienstraße 108 eine Podiumsdiskussion, bei der vor allem Sie zu Wort kommen sollen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Leiter der WZ-Lokalredaktion Krefeld, Michael Passon, und Redakteurin Beatrix Van Vlodrop.