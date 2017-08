Straftat Wer sich unerlaubt Zutritt zu dem Grabungsgelände verschafft und anfängt, nach „Schätzen“ zu suchen, macht sich strafbar, sofern er keine Genehmigung hat. Die rechtliche Situation ist in allen deutschen Bundesländern durch Denkmalschutzgesetze geregelt.

Vorurteil Weil viele Sondengänger illegal unterwegs sind, haben sie in der Museumslandschaft keinen guten Ruf. Dass sie hilfreich sein können, beweist der Einsatz von Ulrich Esters und weiteren neun Sondengängern in Linn.

Einblick Einen interessanten Einblick in die Arbeit eines Sondengängers gibt der Youtube-Kanal der German Treasure Hunter. In Zusammenarbeit mit Jennifer Morscheiser haben die Hunter bereits zwei Videos gedreht, um die Arbeit der Archäologen in Linn besser zu erklären. youtu.be/pwd2mdPMEAU youtu.be/AIT98K8zRMU