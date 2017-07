Uerdingen. „Krefeld ist – mit Uerdingen und allen seinen Stadtteilen – eine Stadt, die sich durch eine bemerkenswerte Vielfalt auszeichnet.“ Fast klingt es wie ein Zugeständnis von einem Uerdinger Urgestein namens Elmar Jakubowski, das sicher nicht ganz selbstverständlich ist. Fühlt man sich in der Rheinstadt doch auch Jahrzehnte nach der Eingemeindung noch längst nicht als Krefelder, sondern gerne – und durchaus selbstbewusst – eigenständig.

Von Uerdingen aus fahren Busse und Bahnen in die weite Welt

„Uerdingen hat Lebensqualität. Hier sind Kitas und Schulen, Arbeitsplätze in der Großindustrie. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, wir haben ein Krankenhaus, gute Arztpraxen und eine funktionierende Verwaltung. Hier fahren Busse und Bahnen – von Uerdingen aus hat man Anschluss an die große, weite Welt. Seit ich hier lebe, fahre ich kein Auto mehr“, hält Rosemarie Göldner ein Plädoyer für ihre Heimatstadt.

Rosemarie Göldner ist Mitglied des Uerdinger Heimatbundes, der mehr noch als in der Gegenwart in der Vergangenheit lebt. Das Archiv des Vereins reicht viel weiter zurück als bis ins Jahr 1929, als Uerdingen noch eine eigene Stadt am Rhein war. Rosi Dufeu ist „die Herrin über das Archiv“, wie Elmar Jakubowski sie scherzhaft nennt. Für den Vorsitzenden des Uerdinger Heimatbundes ist die 70-Jährige, die seit Jahren ehrenamtlich und mit großer Leidenschaft die Zeitungsausschnitte, Bilder und Karten, die vom 16. bis ins 18. Jahrhundert datieren, pflegt, „eine von vielen guten Seelen des Vereins“. 100 verschiedene Rubriken – von Industrie über Schule und Kirche, Brauchtum, Uerdinger Bürger und den Rhein – finden in 252 Schubladen Platz. Und das seit dem Frühjahr nicht mehr im Brempter Hof, sondern im Bügeleisen.

In den vergangenen Monaten haben die Mitglieder des Heimatbundes die Sammlungen und Archive in den Kellerräumen verstaut, das Industrie- und Heimatmuseum im Dachgeschoss eingerichtet. Trotzdem: Auch wenn das historische Gebäude am Zollhof seit zwei Jahren saniert wird – das Bügeleisen ist noch immer eine Baustelle. Was fehlt, ist ein atmungsaktiver Außenanstrich, „der soll noch dieses Jahr kommen“, hofft Jakubowski. Auch die Fassade soll unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert werden. Dafür ist der Verein auf Spenden angewiesen.

Die Geschichte des Bügeleisens ist für Uerdingen von historischer Bedeutung. „Die Dönekes von Familie Zünskes, die vor 1700 dieses Haus bewohnte, haben sich über die Grenzen der Rheinstadt hinaus herumgesprochen“, betont Jakubowski. Die Stadtführungen von Dietmar Ortmanns, einer weiteren guten Seele des Vereins, „finden regen Zuspruch, besonders aus Düsseldorf“, erzählt der Heimatbund-Vorsitzende. Da berichtet Ortmanns dann etwa, wie Familie Zünskes zur Uerdinger Kirmes, die eine fast 600-jährige Tradition in der Rheinstadt hat, die ganze Verwandtschaft ins Bügeleisen einlud und dort dann 32 Personen gemeinsam auf 108 Quadratmetern wohnten.