Der Stadtteil Hüls ist lebens- und liebenswert und hat sich in enorm entwickelt, findet Hans Butzen. Ein Gastbeitrag des Bezirksvorstehers.

Hüls. Hüls ist seit 1975 „jüngster“ Stadtbezirk Krefelds, allerdings mit einer alten Ortsgeschichte. Hüls wurde im Jahre 1112 in der mittelalterlichen „Rethere de Holese“ – also vor 905 Jahren in einem Hinweis auf das Geschlecht der Herren von Hüls erstmalig erwähnt. Die Gemeinde Hüls verlor 1970 ihre Selbstständigkeit und wurde ein Stadtteil von Kempen. Viele der damals rund 13 000 Einwohner haben sich als Hülser in Kempen sehr wohl gefühlt. Noch heute gibt es einige der inzwischen mehr als 16 400 Einwohner, die die 1975 erfolgte Ausgemeindung bedauern. Andere haben allerdings in der Zugehörigkeit zu Krefeld größere Chancen für die Entwicklung von Hüls gesehen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich dies in den vergangenen 42 Jahren alles in allem bestätigt.

So können in Hüls inzwischen alle Schulabschlüsse bis hin zum Abitur erlangt werden. Die Robert-Jungk-Gesamtschule zeichnet sich durch ein sehr gutes pädagogisches Konzept aus. Nahezu alle Hülser Kindertageseinrichtungen wurden für Kinder unter drei Jahren bedarfsgerecht modernisiert und zu Familienzentren erweitert. Als nächstes wird die Kita Leuther Straße modernisiert. Für den Neubau einer Sechs-Gruppen-Kita wurde das erforderliche Grundstück auf dem ehemaligen Stadtwerkegelände an der Cäcilienstraße bereits gekauft, so dass mit den Bauarbeiten bald begonnen werden kann.

Für die Jugend muss ein Platz im Außenbereich geschaffen werden

Der Hülser Bezirksvorsteher Hans Butzen.

An der Cäcilienstraße befindet sich auch das Jugendzentrum „Türmchen“. Dort wird eine gute, vielseitige und beteiligungsorientierte Jugendarbeit geleistet. Dazu gibt es ein breites Angebot der christlichen Kirchen, des Hülser Sportvereins und anderer Vereine für Jugendliche. Das freie Angebot für Jugendliche, die sich nicht an Kirchen oder Vereine binden wollen, muss verbessert werden. Dazu wäre es gut, wenn es einen Außenbereich geben würde, wo sich Jugendliche treffen und aufhalten können, ohne bei anderen Bürgern Störgefühle auszulösen.

Mit der Schaffung des Kunstrasenplatzes am Hölschen Dyk konnte das Sportstättenangebot deutlich verbessert werden. Mit der bereits erfolgten Sanierung des Hülser Freibades und dem bevorstehenden Austausch der Kiesschicht im Schwimmerbereich wird das Freibad wieder attraktiver. Durch die Erneuerung der Rollhockeyfläche an der St. Huberter Landstraße wurde das Angebot für die rollsportbegeisterten Jugendlichen erweitert. An Stelle der daneben liegenden Dirt-Bike-Bahn könnte eine multifunktionale Wiese zur Nutzung als Basketballspielfeld und Bolzplatz hergerichtet werden.