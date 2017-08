Investition in die Gartenstadt wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus.

Krefeld. Dass die Gartenstadt zu den Aufsteigern der Stadtteile gehört, liegt nicht zuletzt am Engagement der Wohnstätte. Da sind die Punkthäuser an der Pappelstraße, bei denen alle Wohnungen von der Mitte aus zugänglich sind, ein wahrer Hingucker. Allein in diesem Gebiet werden in neuen und sanierten Gebäuden mit insgesamt 240 Wohnungen mehr als 49 Millionen Euro investiert. Und andere Hauseigentümer haben mit Sanierungen nachgezogen.

Geschäftsführer Thomas Siegert erläutert: „Gartenstadt ist ein interessanter Standort, der eine Aufwertung erfahren hat, wie es sie selten gibt. Wir haben ähnliche Gebiete in Oppum, Linn und in der Innenstadt, überall dort, wo wir viel zusammenhängendes Eigentum besitzen. Außerdem sind wir weitestgehend frei von politischen Entscheidungen.“ Daher wundere es nicht, dass mit zwei Discountern in Gartenstadt und Elfrath auch die Nahversorgung geregelt sei.

Ein Stichwort für Jochen Hochkamer. Der Beiratsvorsitzende spricht bei einer ständig älter werdenden Gesellschaft Sicherheit, Barrierefreiheit der Senioren und bezahlbaren Wohnraum an. „Außerdem muss die Lebensqualität auch im Alter hochgehalten werden. Es muss vernünftiges Wohnen mit Betreuung im Alter geben.“ Aber: „Betreutes Wohnen für Sozialhilfeempfänger gibt es nicht.“

Das Angebot für Senioren in Verberg hat im WZ-Voting eine schwache 4,2 bekommen. Bürgervereinsvorsitzender Manfred Steinborn erklärt, dass sich die Nachbarschaften in Verberg, die ambulanten Dienste und Kirchen um die Senioren kümmerten. Siegert: „Wir haben als Wohnstätte eine große Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum in Krefeld vorzuhalten. Die Nebenkosten machen das Wohnen aber teuer. Wir wollen auch älter werdende Menschen durch barrierefreien Wohnraum an uns binden.“ Lob gibt es dazu von Andree Haack: „Die Krefelder machen die Stadt- und Quartiersentwicklung über die Wohnstätte sehr gut, andere Städte haben längst keine mehr und damit auch keine Steuerungsmöglichkeit“. cf