Rund 70 Mitglieder zählt die Bürgergesellschaft Mitte. Seit 2004 organisiert sie das Weinfest in der City.

Krefeld. Siegfried Leigraf und seine Mitstreiter der Bürgergesellschaft Mitte sind umtriebig. Viele Aufgaben stehen für die kommenden Tage, Wochen und Monate auf ihrem Zettel. Zum einen wäre da die Zukunft des Dr.-Hirschfelder-Platzes, aber auch die Neugestaltung von Schwanenmarkt und Dionysiusplatz. Dem Ort also, an dem vom 11. bis 13. August dieses Jahres das Weinfest stattfinden wird. Die Veranstaltung, die 2004 von der Stadtgesellschaft Mitte ins Leben gerufen wurde und sich seitdem großer Beliebtheit bei den Besuchern erfreut. „Es werden wieder Winzer aus ganz Deutschland vertreten sein“, freut sich Siegfried Leigraf, Vorsitzender der Bürgergesellschaft Mitte.

Neben der Durchführung des Weinfestes und der Um- und Neugestaltung von prestigeträchtigen Plätzen in Krefeld haben sich die Ehrenamtler auch auf die Fahne geschrieben, die schlechte Situation von vielen Straßen in Stadtmitte immer wieder bei Politik und Verwaltung zum Thema zu machen, um nachhaltig für Besserung zu sorgen. Ebenfalls im Blick haben Leigraf und Co. auch ein mögliches neues Parkraum- und Mobilitätskonzept für die Innenstadt. In der würde der Bürgergesellschaftsvorsitzende sich deutlich mehr Präsenz vom Kommunalen Ordnungsdienst wünschen.

Verein verwaltet eigenes Haus mit zwölf altengerechten Wohnungen

Ein besonderes Merkmal der Bürgergesellschaft Mitte ist die Tatsache, dass ihr Vorstand in Personalunion auch die Geschäfte der Bürgergesellschaft Stadtmitte Sozialhilfe e.V. führt. Darunter fällt die Verwaltung des vereinseigenen Rosine-Meyer-Hauses in der Innenstadt mit zwölf altengerechten Wohnungen. Seit 1965 gibt es zudem eine Sammlung zu Gunsten der Aktion „Essen auf Rädern“ und die Unterstützung der Arbeit des Vereins für Haus- und Krankenpflege und des Caritasverbandes.