Die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Gellep-Stratum veranstaltete den Kinderkarneval im Pfarrsaal St. Andreas.

Krefeld. Heiß begehrt waren die Stehplätze direkt vor der Bühne - denn die vielen kleinen Narren, die den Weg in den Pfarrsaal St. Andreas in Gellep-Stratum gefunden hatten, hielt es nicht lange auf den Sitzen. Zur traditionellen Kinderkarnevalsveranstaltung hatte die Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiß Gellep-Stratum eingeladen. Sie präsentierte ein kleines, kindgerechtes Karnevalsprogramm, das durchaus auch den Eltern Freude machte.

Das Stratumer Prinzenpaar, Pascal I. und Prinzessin Monika I., zog gleich zu Beginn samt Gefolge ein und blieb bis zum Schluss. Ernannt wurde das Prinzenpaar übrigens von der Freiwilligen Feuerwehr Gellep- Stratum. Die feiert in diesem Jahr 112-jähriges Jubiläum, so lautet das Sessionsmotto passenderweise: Die Feuerwehr feiert 1-1-2 und alle Jecken sind dabei. Die Kinder genossen – Motto hin oder her – den schönen Nachmittag und klatschten und sangen kräftig mit. Der Saal wimmelte nur so von Indianern, Eisprinzessinnen, Star-Wars-Helden, Rittern, Polizisten und Co. Und wer noch zu klein zum Herumflitzen war, genoss das Programm vom Schoß der Eltern aus.

Die Jüngsten schauen gespannt Zauberer Manus bei seiner Show zu

Das Uerdinger Kinderprinzenpaar Victoria I. und Brian I. kam mit Gefolge und wurde vom ganzen Saal herzlich willkommen, doch während auf der Bühne noch schnell Narrenorden ausgetauscht wurden, feierten die Kinder im Saal schon fröhlich weiter. Als kurze Zeit später Zauberer Manus die närrische Bühne betrat, folgten die kleinen Narren gebannt den präsentierten Zaubertricks.

Durchs Nachmittagsprogramm – mit Polonaise, Gardetänzen von Grün-Weiß Grönland, der TSV Uerdinger Rheingarde und jeder Menge Musik – führte Kinderpräsidentin Leonie Kuller. Zum Finale gab es das Feuerwehrlied, und ein toller Kinderkarnevalsnachmittag ging zu Ende. Die KG Blau-Weiß Gellep-Stratum feiert natürlich über die närrischen Tage noch weiter – Karneval und ihr 55-jähriges Jubiläum.