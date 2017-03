Krefeld. Der Kampf um die besten Plätze an Laternen ist in vollem Gange, noch ehe die Parteien die Stadt mit ihren Kandidaten-Konterfeis für die Landtagswahl zupflastern dürfen. Plakatieren ist nämlich erst ab Samstag erlaubt, schon Freitag hingen aber Wahlplakate der CDU und SPD in der Stadt. So unter anderem von SPD-Kandidat Benedikt Winzen auf der Friedrich-Ebert-Straße und im Bereich Großmarkt. Der stellvertretende Parteivorsitzende Oliver leist: „Davon weiß ich nichts. Das muss der externe Dienstleister gewesen sein.“ mip

