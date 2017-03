Ina Spanier-Oppermann und Benedikt Winzen erklären den Wahlkampf für eröffnet, sparen aber mit Strategien.

Krefeld. Es war schon ein wenig eigentümlich. Da überschreibt die SPD die Einladung zu einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag mit „Vorstellung der Wahlkampagne“ und hat außer der neu gestalteten Plakate und Autos exakt nichts im Gepäck.

Klar, man werde klassisch auf der Straße sein, und eben auch plakatieren. Und digital? „Frau Spanier-Oppermann hat einen Instagram-Account und ich biete What’s App-Sprechstunden an“, erklärt Benedikt Winzen. Okay. Polit-Promis holen sie nach Krefeld: Hannelore Kraft komme Ende April, Wirtschaftsminister Garrelt Duin und Arbeitsminister Rainer Schmeltzer Anfang Mai.

Auf Nachfrage gibt’s dann genaue Daten für Interessierte, die sich schon mal ein Kreuzchen im Kalender machen wollen. Kraft kommt am Mittwoch, 26. April. Sie wird eine Schlufffahrt machen und will eine Ministerpräsidentin zum Anfassen sein. Bis zu 200 Mitfahrgelegenheiten für Otto-Normal-Bürger werden nach dem Windhundverfahren verlost. Einzelheiten dazu gibt’s später. Schmeltzer besucht Krefeld am Mittwoch, 3. Mai und trinkt einen Seniorenkaffee am Ostwall, Duin folgt am Freitag, 5. Mai. Es soll einen Dialog mit Gewerkschaften und Unternehmern geben.

Die beiden Kandidaten verspüren derzeit deutlichen Rückenwind, die SPD verzeichnet seit Jahresbeginn 35 Neueintritte und nähert sich wieder der 1000er-Marke. Im Wahlkampf setze man auf freie Bildung, interkommunale Zusammenarbeit und Sicherheit.

Und auf besondere Formate. Welche, das wollten beide noch nicht verraten.