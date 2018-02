Er biete die Chance, einen attraktiven Mix zu realisieren.

Verberg. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt begrüßt den Siegerentwurf für das Neubaugebiet „Wiesenhof“ im Stadtteil Verberg. „Der mit dem ersten Platz im Wettbewerb bedachte Entwurf greift die Gegebenheiten eines randstädtischen Wohngebietes gelungen auf und schafft den Rahmen für eine moderne, lockere Bebauung mit nachbarschaftlichem Charakter“, so Jürgen Hengst, planungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. „Er bietet so die Chance, am Wiesenhof einen attraktiven Mix aus bezahlbarem Wohnraum, barrierefreien Wohnungen und einem Angebot für junge Familien zu realisieren.“

Mit dem Projekt werde laut Hengst ein weiteres wichtiges städtebauliches Signal gesetzt. Denn Wohnungsbedarf sei auch in Krefeld nicht nur durch seine Nähe zu Düsseldorf merkbar angestiegen. Aus diesem Grund sei Krefeld explizit als Zuzugsgebiet in der Gebietsentwicklungsplanung definiert. „Die Nachfrage nach Wohnraum in Krefeld ist auch perspektivisch eindeutig vorhanden, insbesondere für junge Familien. Das haben alle Diskussionen bei den zurückliegenden Informationsveranstaltungen zu B-Plänen gezeigt“, so Hengst.

Stadt hält Flächen für Wohnungsbau bereit

Deshalb stelle die Stadt, nach Auffassung von Hengst, mit einer aktiven Flächenvorratspolitik die richtigen Weichen. „Ebenso leistet die Wohnstätte AG als städtische Tochter mit der Entwicklung und Bebauung attraktiver Flächen einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, wie die gelungenen Beispiele in Gartenstadt und an der Herbertzstraße belegen“, so planungspolitische Sprecher der SPD. „Ich möchte daher alle interessierten Bürger einladen, sich die Entwürfe im Rahmen der Ausstellung ab Ende Februar selbst anzusehen.“ Klar sei für seine Fraktion gleichwohl auch, dass Aspekte wie die verkehrliche Anbindung des Neubaugebietes bei Realisierung, nicht außer Acht gelassen werden.