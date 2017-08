Krefeld. 80 Zuhörer besuchten die WZ-Veranstaltung „Krefeld hautnah“ am Dienstagabend im Zeughaus in Bockum. Dort diskutierten sie über Themen, die die Menschen in Krefelds Ostbezirk bewegen: Über Wohnen und Nahversorgung in Verberg, Bockum, Gartenstadt und Traar, Älterwerden in diesen Stadtteilen sowie bürgerschaftliches Engagement. ckd

Mehr über die Veranstaltung lesen Sie in der Mittwochs-Ausgabe der WZ, im E-Paper und online auf wz.de/krefeld