Der Sechsjährige und seine Mutter werden in Pamplona erkannt. Der Junge ist wieder in Deutschland. Die 52-Jährige sitzt in Haft.

Krefeld. Nach mehr als drei Monaten verzweifelter Suche ist der sechsjährige Luca aus Krefeld wohlbehalten wieder aufgetaucht. Spanische Polizeibeamte trafen den sechsjährigen und seine Mutter am 22. Januar in Pamplona an. Die Frau wurde aufgrund des bestehenden internationalen Haftbefehls gegen sie umgehend festgenommen. Das Kind wurde am vergangenen Wochenende von Mitarbeitern der Stadt Krefeld in Spanien abgeholt und zurück nach Deutschland begleitet. Der Sechsjährige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Einrichtung außerhalb von Krefeld untergebracht. Er befindet sich in der Obhut des Duisburger Jugendamtes.

Bei Lucas Schwestern herrscht nach der erlösenden Nachricht Erleichterung. „Luca ist wieder da!“ schreibt Laura Meier (Name geändert, Anm. d. Red.) auf ihrer Facebookseite. Auf ihrem persönlichen Account hatte die junge Frau in insgesamt drei Sprachen (deutsch, englisch, niederländisch) um Hinweise zum Aufenthaltsort von Luca und seiner Mutter Susanne R. gebeten. Hunderttausende Menschen hatten ihren Aufruf geteilt, tausende Menschen ihr Mut zugesprochen.

Das Kind verschwindet am 20. Oktober spurlos

Seit dem 20. Oktober hatten die Behörden nach dem sechsjährigen Kind und dessen Mutter gesucht. An diesem Tag sehen Zeugen den Jungen zum letzten Mal in Krefeld an der Ecke Drießendorfer Straße/Hofstraße. Um 11.45 Uhr verliert sich seine Spur. Der Sechsjährige verschwindet auf dem Heimweg von der Schule.

Die Polizei geht davon aus, dass er von seiner Mutter abgepasst wurde. Seitdem fehlt von beiden jede Spur. Die Polizei fahndet öffentlich nach der 52-Jährigen und ihrem Sohn. Denn Susanne R. ist nicht sorgeberechtigt für Luca. Die Frau ist der Krefelder Polizei wegen Betäubungsmitteldelikten bekannt. Sie soll nach WZ-Informationen drogenabhängig sein.

„Luca ist wieder da!“

Laura Meier, Lucas Schwester, teilt im Internet mit, dass ihr Bruder gefunden wurde

Zunächst konzentrieren die Ermittler die Suche auf die Niederlande. Im Venloer Stadtteil Velden werden Mutter und Sohn erkannt. Zweimal wurde das Duo vor Ort gesehen. In Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden werden mehrere Objekte in Velden durchsucht. Doch bei keiner der Hausdurchsuchungen werden Luca und seine Mutter angetroffen.

Neue Erkenntnisse gibt es nicht. Die Polizei tappt im Dunkeln. Erst mit dem Aufruf von Lucas Schwestern gehen bei der Polizei wieder Hinweise ein. Aus Deutschland, den Niederlanden und dem weiteren europäischen Ausland. Parallel wird mit einem internationalem Haftbefehl nach Susanne R. gefahndet. Vor rund einer Woche erhalten die Behörden in Krefeld dann die Nachricht, dass Susanne R. in Pamplona aufgrund des internationalen Haftbefehls festgenommen wurde. Ihr wird Kindesentziehung vorgeworfen. In den kommenden Wochen soll sie von Spanien nach Deutschland überführt werden.