Krefeld. Die Freude war groß: Am 01. Juni hat das 13-jährige Orang-Utan Weibchen Sungai ihr erstes Jungtier, einen gesunden Sohn, zur Welt gebracht. Nachdem die Aufzucht zunächst unproblematisch verlief, musste das Zooteam vor einigen Tagen eingreifen. „Der Gesundheitszustand von Sungai wurde zunehmend schlechter und die Tierpfleger konnten nicht abschätzen, ob das Jungtier ausreichend versorgt wurde. Daher entschieden wir uns, Mutter und Kind von der Gruppe zu trennen und in die Schlaf- und Ruhegehege zu holen“, sagt Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen.

Da sich Sungais Zustand trotz Medikamentengabe nicht besserte, wurde sie unter Narkose gründlich untersucht. „Es gab Anzeichen einer Gebärmutterentzündung mit Verdacht auf eine generalisierte Infektion“, so Zootierärztin Anna Grewer. Bei der Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass das Jungtier stark dehydriert war. Die Zooleitung entschied sich daher, das Jungtier vorerst mit der Flasche aufzuziehen. „Hätten wir nicht eingegriffen, wäre das Jungtier sehr wahrscheinlich gestorben“, so Grewer.

Sungai erholt sich und wird nach ihrer Genesung zurück in die Krefelder Orang-Utan Gruppe gelassen. Ihr Sohn wird bis auf weiteres von den Tierpflegern umsorgt. Diese Form der Aufzucht soll aber nicht dazu führen, das Junge auf den Menschen zu prägen, so dass die Pfleger das Junge möglichst früh in die Gruppe zurückführen werden.