Krefeld. Am Mittwoch hat ein Mann in Krefeld eine Mitarbeiterin eines Sonnenstudios mit einer Schere angegriffen.

Nach Angaben der Polizei warf der Mann gegen 19:05 Uhr einen gefüllten Kaffeebecher vor die Tür des Sonnenstudios am Südwall/Königstraße. Als die 23-jährige Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, wurde er aggressiv und beleidigte sie, heißt es im Polizeibericht. Anschließend soll er ihr gedroht haben, dass sie sich wieder sehen würden und entfernte sich. Wenig später kehrte er zurück und stellte sich in die Eingangstür des Sonnenstudios. Die Mitarbeiterin stand am Kassentresen, als der Mann eine Schere in ihre Richtung warf. Diese verfehlte ihren Kopf und blieb in einem Regal stecken. Der Angreifer flüchtete. Die Frau blieb unverletzt und informierte die Polizei.

Die Beamten trafen den Tatverdächtigen am Ostwall an und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelt sich um einen 32-jährigen Krefelder, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat und sich bei Angehörigen aufhält, teilte die Polizei mit. Zur Tatzeit stand er offensichtlich unter Drogeneinfluss, heißt es weiter. Er sei bereits polizeibekannt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Donnerstag wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter vorgeführt. red