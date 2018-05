Krefeld. „Taser“ und „Marlowe“, so heißen die beiden verspielten Neuzugänge bei der Hundestaffel der Krefelder Polizei. Seit zwei Wochen sind die beiden Geschwister in der Obhut der Hundeführer Sandra Tillmes (r.) und Andrea Machost.

Die polizeiliche Ausbildung der beiden belgischen Schäferhunde begann bereits mit dem Tag ihrer Geburt. Die Tiere werden direkt an ihren ersten Lebenstagen an die Umwelt – beispielsweise an eine laute Geräuschkulisse – gewöhnt. Die frühen Übungen sind Grundvoraussetzung für einen späteren (Hunde)-dienst bei der Polizei. Weiter geht es für mit Gehorsamslektionen, Geruchs- und Verteidigungsübungen. Letzteres gilt vor allem dem Schutz der Hundeführer, auf dessen Kommandos die beiden Hunde hören.

Beide werden einmal als Schutzhunde ihren Dienst auf der Straße antreten. Auch wenn die beiden ausgewachsen sein werden, wird die Ausbildung für die Hunde höchstwahrscheinlich erst mit zwei bis zweieinhalb Jahren abgeschlossen sein. Deshalb ist es für die Hundeführer wichtig, alle Übungen gemeinsam mit den Vierbeinern durchzuführen. Zwischen den intensiven Trainings wird auch immer wieder gespielt. pt