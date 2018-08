IHK berät am 3. September über Qualifizierung.

Das neue Ausbildungsjahr hat angefangen, doch viele Jugendliche haben noch keine passende Lehrstelle gefunden. Zum Beispiel, weil sie nicht wissen, was das Richtige für sie ist oder weil sie noch nicht voll ausbildungsfähig sind, sie etwa keinen oder nur einen unzureichenden Schulabschluss haben. Mit einer Einstiegsqualifizierung (EQ), die sechs bis zwölf Monate dauert, können sie ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt verbessern.

Mehr als 100 verschiedene EQ-Bausteine werden von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein angeboten. So gibt es etwa im kaufmännischen Bereich die Maßnahme „Assistenz bei der Personalarbeit“, bei den Textilberufen die Maßnahme „Textilmaschinenbedienung“ und bei den Bauberufen die Maßnahme „Herstellung von Baukörpern“. „Im besten Fall ist die Maßnahme der Einstieg in die Ausbildung oder Beschäftigung“, weiß Heinrich Backes, Referent der IHK Ausbildungs-GmbH. „Auch für Unternehmen ist sie eine super Möglichkeit, den Menschen hinter den Bewerbungsunterlagen kennenzulernen und so echte Talente zu entdecken.“

Die IHK-Fachberaterin ist am Montag, 3. September, von 13.30 bis 15 Uhr unter folgender Telefonnummer für Jugendliche und Ausbildungsbetriebe aus dem IHK-Bezirk erreichbar: Krefeld und Kreis Viersen: Ly Nguyen, 635433.

Dieser kostenlose Service läuft in Krefeld und im Kreis Viersen unter dem Projekt „Starthelfende“. Grundlage ist das Förderprogramm „Starthelfende Ausbildungsmanagement“ des Europäischen Sozialfonds (ESF), der EU und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. In Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss kommt das Projekt „Passgenaue Besetzung“ zum Tragen. Die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union kofinanziert und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.