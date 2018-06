Die Entscheidung des DFB wird für Montagmittag erwartet. Der Stadion-Deal mit dem MSV Duisburg steht.

Die Nichteinhaltung der Vorgaben des Lizenzierungsverfahrens zu den ersten drei Ligen im deutschen Fußball hat schon so manchen Verein um den Lohn der sportlichen Arbeit gebracht. Dieses Ungemach droht nun auch dem KFC Uerdingen. Die WZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Zulassungsverfahren.

Wer muss am Zulassungsverfahren zur 3. Liga teilnehmen?

Alle Klubs, die für die 3. Liga in Frage kommen – von der Regionalliga bis zur 2. Bundesliga – müssen am Zulassungsverfahren teilnehmen, wollen sie in der neuen Saison in der 3. Liga startberechtigt sein.

Was hat der KFC falsch gemacht?

Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC ging laut DFB-Angaben nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist (29. Mai, 15.30 Uhr) ein.

Worum handelt es sich bei der Liquiditätsreserve?

Es handelt sich dabei um eine Summe X, die als Guthaben auf dem Konto des DFB zur Ausschlussfrist eingehen muss. Die Vereine müssen dem Verband zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieses Geld zahlen, um mögliche negative Auswirkungen auf den Spielbetrieb (z. B. bei Insolvenzen) entgegenzuwirken. Es gilt dabei: Je höher der Etat des Vereins ist, der meist vor der Saison noch nicht vollumfänglich verfügbar ist (Sponsoren- und Eintrittsgelder), umso höher muss auch der Liquiditätsnachweis sein, um auftretende Löcher zu stopfen. Dass der Etat des KFC für die kommende Saison dementsprechend hoch sein muss, zeigt auch das Vereinsstatement, in dem es heißt: „Unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga.“

Was droht dem Verein?

Ist die Frist nicht eingehalten worden, wird keine Zulassung für die 3. Liga erteilt. Dies teilte der DFB bereits mit.

Gibt es einen Ermessensspielraum bei der Ausschlussfrist?

Der Name allein schon lässt nichts Gutes erahnen. So ist es denn auch. Ausschlussfrist meint: Alle, die am Verfahren teilnehmen, haben sich einer vertraglichen Regelung unterworfen. Bei einem Verstoß dagegen ist der Vorgang nicht mehr zu heilen. Es ist eine Ex- und-Hopp-Regelung. Man ist raus, ohne weitere Option. Die Möglichkeit der Wiedereinsetzung – seiner Interessen – gilt nur bei gesetzlichen Notfristen. Um sicher zu gehen, hätte der Club die Zahlung etwa schon vor der Relegation leisten, Mikhail Ponomarev den Vorgang als Motivation nutzen können: „Jungs, ich habe schon bezahlt, jetzt regelt Ihr es auf dem Rasen.“