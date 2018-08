Die wochenlange Trockenheit gefährdet besonders Vögel und Fische. Das THW wässert junge Bäume – und auch die Bürger helfen mit.

Seit Wochen hat es in Krefeld kaum oder gar nicht geregnet. Die Auswirkungen für die Pflanzen- und Tierwelt sind dramatisch.

Straßenbäume

„Im gesamten Stadtgebiet verteilt leiden die Bäume aus dem dritten und vierten Pflanzjahr“, sagt Helmut Doepcke, Leiter des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK). Die Bäume zeigen Trockenheitsschäden wie verwelkte Blätter. Ob und in welchem Umfang diese Trockenschäden zu einer dauerhaften und möglicherweise irreversiblen Schädigung führen werden, ist laut Stadt zum jetzigen Zeitpunkt „nicht seriös abschätzbar“. Doepcke erklärt: „Hier gilt, das nächste Frühjahr abzuwarten. Erst dann können wir den möglichen Schadensumfang genau feststellen.“ Vorrangig würden die neu gepflanzten Bäume aus den Jahren 2017, 2016 und 2015 bewässert. Besonders im Fokus sind an diesem Wochenende die Linden auf Werner-Voß-und Adolf-Dembach-Straße sowie die Stieleichen auf dem Planker Dyk und die Bergahorne auf der Bataverstraße.

Der Kommunalbetrieb Krefeld hat die Bürger mehrfach gebeten, die Bäume vor ihrer Tür mit Wasser zu versorgen. „Wir haben den Eindruck, dass viele Bürger sich intensiv um ihre Bäume vor der Haustür kümmern. Das begrüßen wir ausdrücklich“, sagt Doepcke. Darüber hinaus sei das Technische Hilfswerk um Unterstützung gebeten worden. Die Berufsfeuerwehr wird nur im Rahmen ihrer Einsatzmöglichkeiten bei der Bewässerung helfen können. Die Freiwilligen Feuerwehren sind hingegen in den jeweiligen Stadtteilen aktiv.

Zoo

Im Zoo leiden besonders die Schneeleoparden unter den heißen Temperaturen. Die Raubkatzen verstecken sich deshalb zurzeit am liebsten im Schatten. Die Elefanten versuchen hingegen, sich durch aufgeworfene Erde eine Schutzschicht vor den Sonnenstrahlen anzulegen. Zudem sorgen Wassersprenger in ihrem Gehege für Abkühlung.

Wildtiere

Die hiesigen Tiere kommen unterschiedlich gut mit der Trockenheit zurecht. Rehe und Hirsche, so der Deutsche Jagdverband, suchten sich kühle Plätze, um tagsüber der Hitze zu entgehen. Vögel leiden laut Naturschutzbund (Nabu) hingegen besonders. „Man kann nur darum bitten, dass die Krefelder auch die eine oder andere Schale mit Wasser aufstellen, damit die Vögel genug zu trinken bekommen“, betont Klaus Kosmol vom Nabu Krefeld.

Fische

Weil sie durch die Hitzeperiode immer wärmer werden, geht der lebensnotwendige Sauerstoffgehalt in den Seen und Teichen zurück. Dies macht den Fischen zu schaffen. „Konkrete Hinweise auf tote Fische oder bedrohliche Situationen liegen uns aktuell nicht vor“, heißt es von Seiten der Stadt. „Wir werden aber die Angelvereine, die die Gewässer in den Parkanlagen bewirtschaften bitten, uns bei Veränderungen in den Gewässern unverzüglich zu informieren und vor Ort in Abstimmung mit der Wasser- und Fischereibehörde prüfen können, ob ein Eingreifen möglich und sinnvoll ist.“